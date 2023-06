Édgar Acosta cree que el cartismo priorizará a políticos colorados para próximo gabinete

El diputado Édgar Acosta fue consultado sobre la posible designación de su colega Justo Zacarías al frente de la Itaipú y señaló que es lo que da el poder, en referencia a la posibilidad del cartismo de negociar cupos tan apetecidos como el de la binacional.

Acosta señaló además que se pueden discutir los nombramientos, o qué se puede hacer en el cargo, pero que, a diferencia del periodo anterior, el cartismo parece que apostará a los políticos en lugar de los técnicos en los cargos.

“Cartes se dio cuenta que poner técnicos no le resultó fácil dentro del Partido Colorado. Evidentemente, le absorbió a Horacio Cartes, y en este caso a Peña, la política. O sea, a mí no me sorprendería que sea Justo y que la mayoría de los ministerios sean ocupados por políticos”, señaló.

Cargo delicado en año de renegociación

Consultado sobre lo delicado del cargo de director de la Itaipú en el año de la revisión del tratado, Acosta señaló que esa es una causa nacional, por lo que pide a los nuevos diputados, principalmente a los de la oposición, que ejerzan firmemente el control al gobierno.

“Mi partido, con todas las diferencias que hay ahí, más que nunca tiene que entender que el rol que debe cumplir es el de cuestionar todo lo que esté mal, porque la fortaleza de la democracia es el control”, finalizó.