Detectan falencias en entrega del almuerzo en Yasy Cañy

La Municipalidad de Yasy Cañy (Canindeyú), en el año 2021, durante la administración del intendente Blásido Torres (PLRA), entregó solamente una vez el kit de alimentos a 602 estudiantes. El costo de cada kit fue de G. 202.460 y apenas contenía paquetes de 5 kilos de arroz, fideos y harina de trigo; 1 kilo de harina de maíz y azúcar, un aceite de 1,5 litros y dos litros de leche.

La Contraloría cuestionó que en los papeles no se detalló el costo unitario de los productos adquiridos.

“No se remitió los documentos que evidencien los mecanismos utilizados para la obtención de los precios de los productos que contenían los kits de alimentos”, reza parte del informe.

Además, en el 2022, durante la gestión del actual intendente, Fernando Díaz Ruiz Díaz (Alianza), 491 niños recibieron el almuerzo cocinado en sus escuelas, pero solo de junio a septiembre. Por ese servicio la municipalidad pagó G. 219 millones y según la Contraloría la empresa adjudicada (Comercial Blanca Nieves) incumplió el contrato al no entregar todos los utensilios para la comodidad de los niños. En una verificación in situ los auditores constataron que no fueron entregadas sillas, mesas ni muebles para almacenar alimentos y pileta para lavar los cubiertos, tal como estaba estipulado en el contrato. Ambos jefes municipales citados, en sus descargos respondieron que debido a la baja disponibilidad financiera no se pudo distribuir durante todo el año.

Según la planilla del Ministerio de Hacienda, durante el 2021 la municipalidad recibió G. 877 millones en concepto de Fonacide y en el 2022 G. 784 millones. De ese dinero, el 30% debe ser para la provisión del almuerzo escolar.