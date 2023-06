Expulsión de Soria de ANR no tiene validez y sigue siendo colorado, según Lilian Samaniego

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) decidió expulsar al presidente de seccional Gerardo Soria (ANR, FR) por criticar al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, FR) afirmó que dicha expulsión no tiene validez porque los miembros del Tribunal que tomaron tal determinación ya están con mandato fenecido, por lo que indicó que Soria sigue siendo colorado.

“Lo que ellos decidieron no tiene determinación jurídica. No necesita ni abogado Gerardo para saber que lo decidieron no tiene valor; o sea, sigue siendo colorado”, declaró.

Miembros de Tribunal de ANR cumplieron orden, afirman

Igualmente, refirió que siente una “gran desilusión” con relación a los miembros de dicho Tribunal, teniendo en cuenta que -indicó- expulsaron a un correligionario por pensar distinto a la cabeza del partido.

Incluso, señaló que estos actuaron solo en cumplimiento a una orden. “Lamento, se nota que recibieron una orden y eso no esperaba de los integrantes del Tribunal”, dijo.

Samaniego también refirió que una decisión como tal “me parece una posición absolutista, eso no condice al fortalecimiento del partido”, al tiempo de señalar que “nos necesitamos todos” en la ANR.

En otro momento, destacó la “buena conducta” de Soria como colorado, pues aseguró que este aportó -como presidente de seccional- para que Santiago Peña (ANR, HC) se convierta en nuevo presidente de la República.

Cartismo quiere expulsar a Marito del Partido Colorado

Desde el cartismo ahora apuntan al presidente Mario Abdo Benítez. Desean que el próximo expulsado sea el mandatario, por haber “conspirado” para echar al Partido Colorado del poder.