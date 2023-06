Video: el fuerte cruce de palabras entre los liberales Édgar Ortiz y Enrique Buzarquis

El diputado del PLRA, Édgar Ortiz, amenazó con renunciar a la agrupación política en caso de que el senador electo, Enrique Salyn Buzarquis, llegara a ocupar la presidencia del partido.

“Salyn es un sinvergüenza, no puede ser presidente de un partido, a pesar de que la única estrategia que tiene es agarrarse de la teta del partido. Para un futuro cercano, candidatar a un Mateo Balmelli, alguien honorable, o si no estamos más cagados que palo de gallinero. Renuncio al partido. O pido permiso durante que él esté, porque creo que hay gente que no puede estar en ese cargo”, refirió el legislador.

La respuesta de Salyn Buzarquis

Por su parte, el senador electo, Enrique Salyn Buzarquis, respondió ante el ataque de su correligionario, diciendo inclusive que es mejor que “renuncie”, tratando de “vendido” al diputado.

“Queridos compatriotas y correligionarios, hace un tiempo que me anda atacando el vendidito empleado de Horacio Cartes, uno de sus empleaditos, de poca monta el Edgar Ortiz este, bueno, que ni siquiera fue ya senador por su inconducta”, inició en un video en el que responde a los ataques de Ortíz.

Negó contar con una chequera, al mismo tiempo de afirmar que no es ningún “bandido ni vendido como este impresentable”, refiriéndose a Edgar Ortíz.

“Y decía que si llegase a la presidencia del partido, que iba a renunciar. Bueno, mejor luego que renuncie él y unos cuantos vendidos y bandidos, porque si yo soy presidente, les voy a echar a patadas a estos impresentables. Que se vayan a la junta de gobierno, ahí, junto a su patrón, Horacio Cartes”, fustigó.