De Salyn Buzarquis a Riera: “Hablás de moral y vas con un narco”

El intercambio se inició cuando el Senado debatía denunciar penalmente a la exfiscal general Sandra Quiñónez. Entonces, Enrique Riera (ANR, HC) pidió incluir supuestas irregularidades en el MOPC por parte del presidenciable de la Concertación Efraín Alegre (PLRA) y Salyn Buzarquis cuando eran ministros.

Salyn reivindicó su gestión y dijo que fue perseguido ocho años por la Fiscalía manejada por Horacio Cartes (HC), a quien calificó de “mafioso, narcotraficante, y significativamente corrupto”. “Querés hablar de moral y estás con un narco. Tu patrón es narco, un tipo que se va a ir extraditado”, expresó.

También le espetó a Riera que propició el vaciamiento de Acepar, que en un momento dado se alejó de HC y luego se alineó como un cepillero, caradura, chupamedia y acomodado.

“Si no era por Cartes, ni ibas a estar en la lista”, dijo. “Solo no podés, no tenés peso ni vuelo propio, no tenés nada. En este período, ni portero vas a ser porque no tenés carácter”, agregó.

Le reclamó que se haga el perseguido por la dictadura stronista cuando su familia no perdió ni una hectárea de tierra mientras otros sufrían torturas y despojos.

Rutas y acusaciones

Riera había dicho al inicio del cruce que existe una documento de Auditoría del Ejecutivo, durante la presidencia de Fernando Lugo, con más de 240 páginas, respecto a supuestas irregularidades cometidas por Alegre y Buzarquis al frente del MOPC, como la supuesta desaparición de US$ 37 millones. Dio como ejemplo la construcción de la Ruta PY13.

Buzarquis reaccionó y sobre la Ruta 13 dijo que en su gestión denunciaron a las aseguradoras; que se avanzó en un 95% y que el gobierno cartista montó una inauguración con el trabajo terminado.

“Tu patrón Horacio Cartes así (chasqueando los dedos) le manejaba a Sandra quiñónez. Yo nunca hice un acto político junto a los docentes y pidiendo votos en Piribebuy y querés hablar de ética y moral”, dijo.

“Que se audite todo en mi gestión, me auditaron absolutamente todo y venía acá el bandido de (Ramón) Jimenez Gaona, empleado de Horacio Cartes, sinvergüenza, el que se robó la plata del Metrobus, tu socio, tu patrón mafioso, narcotraficante, significativamente corrupto”, le señaló.

También acusó a Riera de ser incoherente. “Te alejaste y ahora le lames las bol-botas, por eso te oponés, cepillero de cuarta”, le dijo.

Vincula a Acuña con Baruja

Sobre su proceso del que fue sobreseído, Buzarquis dijo que durante ocho años fue perseguido por la Fiscalía “por algo que nunca se pagó” pero, en cambio, se pagaron US$ 50 millones del Metrobus y nunca fueron investigados los involucrados. Señaló que la fiscala de su proceso, Victoria Acuña, era una “blanqueadora” de corruptos que además era pareja del aspirante a senador cartista Juan Carlos Baruja (cosa que la agente fiscal siempre negó).

“Caradura (sos) para hablar, tenes que aprender a callarte, sos un caradura, cepillero, chupamedia, acomodado. Si no era por Cartes ni ibas a estar en la lista. Querés de hablar de ética y moral y la dictadura ¿vos?. Chupamedia de mierda inútil y te voy a decir, mi apellido no está manchado con la estafa de Acepar”, continuó.

“Cepillero que andas, eso vos sos, un vulgar cepillero, inútil y acomodado. Le dejaste un tiempo (a Cartes) y te fuiste y te alineaste porque, solo, no podés, no tenés peso propio vuelo propio no tenes nada. En este período ni portero vas a ser porque no tenés carácter”, le reiteró.

“Querés hablar de moral y estás con un narco. Tu patrón es narco, un tipo que se va a ir extraditado a los Estados Unidos”, prosiguió Buzarquis.

“Habla gua’u que (los Riera) son perseguidos por la Dictadura, ni una hectárea de tierra perdieron. Acomodados, se acomodaron en la Dictadura”. “Querés hablar de ética y moral, le apoyas a un sinvergüenza, a un bandido, a un narco a un contrabandista... pero por favor”, finalizó.