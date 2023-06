Video: última sesión del Parlasur termina a gritos entre Canese y cartistas

Ricardo Canese fue interrumpido cuando hacía una exposición en la que calificó a Horacio Cartes de ser el jefe del lavado de dinero en el país, durante una intervención que realizó ante la suspensión de la audiencia pública en la que querían tratar las denuncias por supuesto fraude electoral durante las elecciones generales de abril último. El hecho ocurrió durante la última sesión del Parlasur.

“El día de ayer yo intervine en el pleno de la sesión del Parlasur para denunciar no solamente el fraude, sino también las maniobras que ha hecho el cartismo para evitar que se realice la audiencia pública. José Torres, parlasuriano cartista de cordillera, me interrumpió, y Jorge Torales, colorado cartista de Caaguazú, ambos me interrumpieron”, explicó Canese en conversación con ABC Digital.

Dijo que le llama la atención como el cartismo busca evitar que se audite y se transparente la situación en torno a las elecciones generales de abril último.

Agregó que en la última sesión del Parlasur se debía realizar la audiencia pública, sin embargo, el cartismo habría maniobrado para suspenderla.

“Ellos demostraron la prepotencia y que son autoritarios, ya me interrumpieron un mes atrás, ahora lo volvieron a decir. Se violó el derecho de un parlamentario de hacer uso de palabra sin interrupción”, fustigó.