Diputados formalizará eliminación de elecciones para el Parlasur

El Congreso dará el último paso con la sanción del proyecto de ley para eliminar las elecciones de 18 parlamentarios del Mercosur. Tras la aprobación del “protocolo adicional a protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur” se busca eliminar la elección del Parlasur establecida en el Código Electoral.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente en el 2019 el Congreso decidió aprobar el protocolo adicional tras críticas de la ciudadanía de mantener los privilegios de 18 parlamentarios designados como representantes del Parlasur. Su aprobación generó mucha resistencia en los propios partidos tradicionales que usan la banca como cupo político.

Lea más: Diputados eliminará Parlasur del Código y de las elecciones

La ley señala en el artículo 1° que “hasta tanto se realice la elección de los parlamentarios del Mercosur de forma simultánea en todos los Estados partes a través de sufragio directo, universal y secreto de los ciudadanos, el Parlamento del Mercosur funcionará integrado por legisladores de los parlamentos nacionales de los Estados partes”.

A raíz de las críticas por el despilfarro a las arcas públicas que se destinaban al presupuesto del Parlasur, la diputada Kattya González (PEN) denunció que en el estudio de presupuesto 2020 ocultaron el detalle del presupuesto que se asignaba a cada rubro, todo para evitar más cuestionamientos a los privilegios que tenían los 18 parlasurianos como: salario, combustible, seguro médico entre otros privilegios.

<b>Ahorro</b>

El Parlasur, entidad que tiene sede en Montevideo (Uruguay), no tiene incidencia política alguna en la región. Sus decisiones son meramente declarativas y no vinculantes. De acuerdo a datos oficiales, la delegación local tiene alto costo presupuestario de casi US$ 5 millones al año.

Archivarán prórroga de vencimiento de habilitación

Por extemporáneo, la Cámara de Diputados archivará en su sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley que prorroga hasta el 10 de noviembre del 2021, el vencimiento de las habilitaciones de los automotores en general, expedidas por las municipalidades y por la Dirección Nacional de Transporte y suspende la aplicación de sanciones por sus vencimientos.

Lea más: Rechazan prorrogar vencimiento de habilitaciones de vehículos

Las comisiones de Legislación, Obras Públicas y Presupuesto recomiendan aceptar el rechazo del proyecto de ley que fue presentado por el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). El proyecto pedía una prórroga hasta el 10 de noviembre del 2021.

El proyecto que tendrá sanción automática mañana fue ubicado en el último punto del orden del día de la sesión, previendo que el mismo quede sin quorum. De esta manera quedará firme el rechazo del Senado.