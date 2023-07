González reorganizará ministerio de Salud porque admite dificultad en gobernanza interna

El que estará a cargo de la Salud Pública en Paraguay desde el 15 de agosto fue consultado en ABC TV sobre lo que está conociendo del organigrama de la cartera que estará a su cargo. El Dr. Felipe González estuvo analizando cómo será su gobernanza y confirmó que “hay miles de brazos”.

“Vamos a reorganizar a lo que es nuestra realidad. Muchas veces queremos hacer que la realidad del primer mundo sea igual que acá y no debe ser así”, cree. Sobre el caso de Ana Campuzano que está en el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones sostuvo que se debe analizarse su situación, y que hay varias sociedades que forman el Cotenai.

Dispuesto a revisar programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En otro momento de la entrevista, González fue abordado sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su política con respecto a los países. Ante un congreso del organismo, el médico dijo que la posición de Paraguay será estudiada con su equipo asesor sobre el manejo de pandemias. Considera que su opinión particular puede ser sesgada.

“Con relación a la gobernanza que propone la OMS hay que hacer un análisis desapasionado de lo que resultó bien y en lo que nos equivocamos”, indicó. Agregó que va a revisar los programas que están en la OMS.

Operativa sobre adquisición de vacunas: para González actual sistema agiliza la llegada de dosis

También se refirió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Comentó que son facilitadores para obtener vacunas para en tiempo y forma. “Tenemos que ser transparentes y ser ágiles en la compra”, puntualizó.

Agregó que la alianza con el fondo rotatorio agiliza la llegada de las vacunas. Lamentó que nuestro mercado es de 7 millones de habitantes aproximadamente, y no somos atractivos. “A lo largo de nuestra carrera vimos que empresas grandes que fabricaban buenos medicamentos para patologías importantes se retiraban”, aseveró.

Su meta es honrar la deuda de Salud Pública con farmacéuticas

En un principio, González habló de la deuda con farmacéuticas y que el monto sería de U$S 400 millones, pero que es una deuda Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), juntos. Lo del ministerio en medicamentos e insumos es de U$S 270 millones, según datos oficiosos que él maneja.

Explicó que esta situación se da porque la cartera asumió deudas anteriores, trata de calendarizar y es una especie de bicicleteo “que no me gusta. Estamos conversando con Hacienda para tratar de honrar la deuda”, alegó.

En relación a los intereses, apunta a que debe ajustarse al precio de mercado. “Estamos tratando con el equipo de empezar a poner precios de mercado e intereses”, afirmó.

El presidente electo Santiago Peña no le dijo de qué habló con el farmacéutico Norman Harrison. “Le pedí que no me presione y me deje trabajar tranquilo. Cuando reciba presiones no voy a aceptar y es mi condición innegociable”, aseguró, sobre la propuesta que le hizo Peña de estar como ministro.

Embajadas capacitarían a médicos paraguayos

El designado para estar a la cabeza de la Salud Pública, expresó que estuvo hablando con embajadores y estos se ponen a disposición para crear un centro de formación para doctores paraguayos de patologías pediátricas, que ahora no se tiene.

Como ejemplo citó al Hospital Garrahan de Argentina que tiene patologías cromosómicas. “La idea es que no haya migración de pacientes a otros países por falta de capacidad en Paraguay. “Muchos niños con cardiopatías ya pueden ser atendidos en el centro asistencial nacional Acosta ñu”, resaltó. Pero igual es importante la especialización, recalcó.