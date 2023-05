Cifarma: deuda del Estado con farmacéuticas llegaría a los US$ 400 millones

El representante de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma) Luis Ávila señaló que el objetivo es que el proceso de transición sea con total transparencia. Indicó que siempre que se habla de ella, incluyendo al IPS y al Ministerio de Salud, sólo se mira una parte, que es la deuda contabilizada, pero existe una deuda que ya fue generada.

“La deuda generada está en proceso de verificación y existe una tercera deuda que se genera a través de medicamentos entregados recientemente o por órdenes de compras o de ordenes de compras que ya emitió la institución”, explica Ávila.

También agrega que buscan que el nuevo gobierno, que asume en agosto próximo, pude ver el panorama completo para saber cuál es el peso de la deuda que recibe.

Por su parte los proveedores de medicamentos e insumos y los importadores trabajan en la confección de un documento que será presentado a los miembros del equipo de transición en una reunión en conjunto con los representantes de todos los gremios.

Los números finales de la deuda estarían a finales de esta semana para ser entregadas, según se anuncia.

Deuda ascendería a USD 400 millones

“Creemos que va a cerrar por encima de los US$ 400 millones entre ambas instituciones, ya que el Ministerio de Salud tiene hoy una cuenta contabilizada de US$ 160 millones y el Instituto de Previsión Social otros US$ 140 millones” analiza.

A estos montos serán incorporados los montos de las deudas que llegaron y los que están llegando, especificó Luis Ávila.

También se recuerda que en el 2018 la cartera de Salud Pública asumió con una deuda del USD 150 millones.

Ejemplificó que las terapias (UTI) son cada vez más costosas y que con eso se puede ver que los recursos son cada vez más insuficientes.

“Una cosa es el presupuesto de gastos y otra cosa es lo que el Ministerio de Hacienda entrega mes a mes para cubrir los compromisos” indicó.

Agregó que tanto el electo Presidente de la República, Santiago Peña, que fue ministro de Hacienda y Lea Giménez, quien integra el equipo de transición conocen a ciencia cierta la deuda por haber pasado por la cartea de Hacienda. “Ellos conocen la realidad del sistema de salud”, sostiene Ávila, quien asegura que esa es una gran ventaja.