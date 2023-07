Chase preside Comisión de Obras del Senado pese a ser dueño de constructora, denuncian

Colym Soroka, senador e integrante de la Comisión de Obras del Senado, manifestó este jueves su disconformidad con la elección que se realizó dentro de la misma, en la que se eligió a Natalicio Chase como presidente, a pesar de que este está vinculado a una empresa constructora, lo que calificó como un claro conflicto de intereses.

Soroka señaló a la prensa que además se rompió el pacto al que habían llegado, de discutir en el interior de la comisión la presidencia.

“Cuando yo llego a la comisión, me doy cuenta del acuerdo fuera del local. Yo le dije que no aceptaba. Desde que yo empecé a decirles a ustedes que voy a votar sin ningún tipo de acuerdo, lo hice así, en serio, y me molestó. Inclusive le había dicho a Mangui (Alliana)”, señaló Soroka.

“Él tiene su empresa constructora, entonces caemos en lo mismo”, criticó, y al ser consultado sobre posibles contratos con el Estado, respondió: Y todas las vialeras tienen. Hablábamos de este tema, volvemos a hacer los mismos errores y la gente, le subestimamos al pueblo y después nos quejamos, ¿verdad? Ese nomás es el tema”, aseguró Soroka, muy molesto.

Colym Soroka: senador rechazó acuerdos por debajo de la mesa

El senador colorado señaló su molestia ante el manejo que tuvieron sus correligionarios de acordar por fuera de la comisión. “Entonces le dije que no aceptaba y quería, porque no lo digo solamente ahora, le dije, haga, dejen constancia de mi posición con relación a este tema, no me gusta, no me gustan los acuerdos fuera del recinto, no tengo por qué aceptar eso yo”, recalcó.

Soroka señaló sin embargo que permanecerá en la comisión para controlar lo que se haga. “Me voy a quedar en la comisión y voy a hacer una piedrita. No puedo hacer milagros, pero así voy a generar, quiero saber de qué se trata, porque si yo me aparto ahora de la comisión, ¿qué va a pasar?”, dijo.

“No puede una persona que tiene intereses ser otra vez presidente de una comisión. No es poca cosa, la comisión de obras públicas es una comisión demasiado importante. Y no se trata que sea Colym, se trata que sea cualquier otro que no tenga conflictos de intereses, esa es la palabra exacta”, aseguró.

“Prefiero nomás ser sincero, yo le dije a Natalicio, no puede ser, acá pues los perros se aferran, no importa si pisotean los reglamentos, no importa, entonces, caemos en lo mismo”, remarcó finalmente.

