Ponen como ejemplo a senador cartista, Hernán Rivas, para explicar necesidad de ley de fomento de la lectura

La ley que busca fomentar la lectura y los libros nació de los grupos de escritores, asociaciones, editores, imprentas, toda la línea de producción, comercialización y del arte de la escritura, que buscan modernizar el concepto del libro, según indicó la senadora, Esperanza Martínez, y mediante la misma, se busca fomentar el hábito de la lectura.

“Hace poco un miembro del Consejo de la Magistratura (CM) no podía terminar de leer un texto porque no está habituado a leer, menos en voz alta”, lamentó la legisladora, refiriéndose a Hernán Rivas, quien protagonizó un episodio en el que una asistente lo ayudó en plena sesión del órgano que integra, ya que el mismo parecía totalmente perdido sin saber qué hacer.



Lea más: Hernán Rivas al frente del JEM es un “capricho de Cartes”, afirma asociación de abogados

Criticó que en el país hay mucha gente que termina la universidad y lee muy pocos libros, lo cual buscan que con el proyecto se convierta en un hábito y una cuestión cultural. Enfatizó que el problema del paraguayo es que no logra culturalmente desarrollar el hábito de la lectura.

Hábito de la lectura: comprensión y pensamiento crítico

La senadora dijo que hay habilidades que se adquieren con la lectura, como comprender, tener pensamiento crítico, poder de abstracción, sentimientos que producen leer una novela que emociona, que confronta la realidad, etc.

“Es como la semilla que va a generar un grupo de pensamiento para buscar estrategias en favor de la lectura, que es un tema estratégico para la reforma educativa”, indicó.

Lea más: Reflotan video sobre limitada capacidad de lectura de senador Rivas, titular del JEM que “adora” a Cartes

Citó como ejemplo a un grupo de docentes que tienen un pequeño café en Mainumby, en Itauguá. Los docentes trabajan con asentamientos y piden donaciones de libros. En el lugar, van niños y adolescentes, y entran en contacto con los libros, con la guía de los profesores que atienden en el lugar.

Ley trata de buscar estrategia para fomentar lectura

La impulsora de la ley de fomento de la lectura, dijo que hoy en día el teléfono está creando una sociedad líquida, en la que todo es rápido, si algo lleva más de dos minutos, la gente se aburre.

“Se trata de buscar miles de estrategias, muchas maneras de promocionar la lectura, porque hoy hay una crisis en el modelo de cambio comunicacional que tenemos como sociedad”, afirmó.



Lea más: El Lector presentó su campaña “Lectura es liberación”

Agregó que hay todo un nuevo aprendizaje y, para estos jóvenes, leer un libro como el de Roa Bastos no genera curiosidad, pero no porque no les interese, sino porque hay que crear experiencias, vivencias, para que eso se convierta en algo agradable y transforme lo que hoy es desconocido, aburrido, no interesa, o a lo que no se tiene acceso, porque casi nadie puede comprar un libro. La iniciativa legislativa ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.