Otro polémico video del cartista Hernán Rivas al frente del JEM

Una vez más, en la tarde de este viernes saltó al tapete la polémica sobre la limitada capacidad intelectual que tiene el nuevo presidente del JEM, senador Hernán Rivas, según vienen denunciando sus colegas de la oposición de la Cámara de Senadores.

En un video se puede ver cómo el senador Hernán Rivas hace una intervención durante la sesión del JEM, desarrollada hoy. Al momento de su alocución, se lo ve sumamente desorientado y pide ayuda a sus funcionarios para entender qué es lo siguiente que debe hacer.

Más info: Senadora Kattya González tilda de “incapacitado” al diputado Hernán Rivas, nuevo titular del JEM

“Cha gracia”, saluda Hernán Rivas

Incluso el idioma castellano parece representarle cierto esfuerzo, pues empieza su intervención diciendo “cha gracia (sic)”. “En mi turno me adhiero al voto emitido por el doctor Manuel De Jesús Ramírez Candia y también me adhiero en cuanto a .... (su secretaria le dice al oído lo que debe decir) y también al doctor Garay. ¿Cómo queda por secretaría si me pueden dar el resultado de los votos?”, pregunta finalmente el inexperto jurista, que hoy ocupa el cargo de juez de jueces, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En los últimos días, muchos fueron los senadores y representantes de abogados que le bajaron el pulgar al senador Hernán Rivas, pues lo consideran incapacitado para ocupar tan alto cargo.

Lea: Hernán Rivas al frente del JEM es un “capricho de Cartes”, afirma asociación de abogados

Críticas que recibió

La senadora liberal Celeste Amarilla, en cuanto al video, pidió que el JEM lo saque del cargo. “Sáquenle de ahí por Dios ! Hablo en serio! Se están burlando de nosotros carajo!!! Y este que no tiene vergüenza!!!”, expresó la parlamentaria en Twitter.

La senadora Kattya González (PEN) lamentó que otros miembros no hayan manifestado su desacuerdo y calificó al parlamentario cartista de “incapacitado” para el cargo.

Por su parte, la Asociación de Abogados Independientes aseguró que la designación de Hernán David Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados , además de lamentable, reponde a un “capricho de Horacio Cartes”.

El senador David Hernán Rivas también contribuye al escarnio público, pues en estos días dijo en una entrevista que adora a Horacio Cartes, cuando le preguntaron si es operador del cartismo.