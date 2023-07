“No se puede condenar tener buen corazón”, dice abogado de Horacio Cartes

Hoy, bajo el patrocinio del abogado Pedro Ovelar, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, presentó una denuncia ante la Fiscalía ante una “persecución política” en su contra. Al respecto, el letrado asegura que se formuló una “trama, conspiración y confabulación” en contra del expresidente de la República.

Como parte de sus explicaciones, Ovelar sostuvo que hay “varios actores” que son responsables de esta persecución que afectaría a Horacio Cartes desde el 2018 y todo esto tenía el objetivo de “eliminar y restringir” a HC de la vida política y afectar al Partido Colorado en las elecciones generales pasadas, según aseguró.

Continuando, el abogado dijo que órganos extranjeros vinieron a “violar la soberanía nacional”, presentando a su cliente como “vinculado al terrorismo” o al lavado de dinero, y aseguró que ambas acusaciones son completamente falsas.

“Han falseado hechos con relevancia penal; se llegó con esta situación a órganos extranjeros y esta situación no hubiese sido posible si órganos del Estado no hubiesen participado en esta confabulación”, sentenció.

Horacio Cartes y la persecución política

Asimismo, el abogado Pedro Ovelar enfatizó que los responsables de esta “persecución política” a Horacio Cartes están en el mismo Poder Ejecutivo, apuntando también a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la Secretaría Nacional Anticorrupción e incluso a “personas extranjeras metidas dentro de Palacio de Gobierno y Mburuvicha Róga dando órdenes y viajando a Estados Unidos llevando documentación oficial”, llegando hasta a “engañar” a las autoridades de Brasil y Estados Unidos.

Por otra parte, también citó que hay un “exministro del Interior con información confidencial de la Seprelad” -sin nombrarlo, pero podría tratarse de Arnaldo Giuzzio- y también casos de legisladores que accedían a informaciones privilegiadas.

De igual manera, el letrado aseguró que, pese a los intentos, “no lograron echar al Partido Colorado ni evitar que Horacio Cartes sea presidente”, aunque reiteró que a HC “le hicieron daño” con las sanciones financieras que le impusieron desde los Estados Unidos.

“¿Creés que no hubo daño a la imagen corporativa e institucional? ¿Creés que no hubo daño a la familia? No es tan así que no tuvieron éxito; mucho daño hicieron y mucha maldad con un hombre que solo se dedicó a hacer política”, refirió.

Horacio Cartes y su “buen corazón”

Finalmente, Ovelar habló sobre el caso Darío Messer y su relacionamiento con su “hermano del alma”, quien efectivamente es Horacio Cartes. Sobre esto, el abogado señaló que él está “en contra de dar una connotación ilícita a una relación de amistad”.

Específicamente, dijo que “no es lo mismo ayudar a un amigo a financiar sus fechorías” que ayudarlo con defenderse, ya que supuestamente mediante el hermano de Messer, Julio Messer, hubo un pedido de ayuda a HC para la defensa de su “amigo”.

Incluso -según Ovelar- Horacio Cartes “ayudó” a su hermano del alma cuando ya no era presidente de la República, enfatizando también que Darío Messer habría traído su dinero a Paraguay cuando Fernando Lugo aún era presidente de la República.

“Nadie niega la relación de amistad y yo creo que no se puede condenar tener un buen corazón. Sí es distinto formar parte de una organización criminal, pero esto fue un pedido de ayuda para defenderse”, finalizó el abogado, acotando también que su “consejo de siempre” para Horacio Manuel Cartes Jara es que “se quede en Paraguay hasta que todos los documentos manipulados queden sin efecto”.

