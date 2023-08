La explicación de Walter Harms sobre el polémico video con su colega

Tras la última sesión de Diputados se divulgó masivamente un video en el cual se ve al diputado cartista Walter Harms tomando de la cabeza y de la mano a su colega Johana Vega, lo cual fue denunciado como acoso por varios internautas e incluso legisladores.

Al respecto, esta mañana Harms aseguró que el video fue captado cuando estaba conversando con Vega y Miguel del Puerto sobre la situación de su esposa, Gladys Vergara, quien está luchando contra una enfermedad crónica.

“Con Johana yo tengo una muy buena relación. Ella es mi amiga de la política. Cuando ella me dice: ‘Fuerza que na, amigo’, ahí le toqué la cabeza. Yo estaba un poco compungido, angustiado y le toqué la mano y le dije: ‘Vamos a salir de esta, nosotros confiamos en Dios’”, agregó sobre el contexto.

Agregó que, en ese momento, Del Puerto le habló de otro tema y “a lo mejor en ese momento demoré más tiempo en tomarle la mano”. Sin embargo, aseguró que ya conversó con la diputada Vega y ésta le dijo que no se sintió ofendida y no le permitió hacer ningún comunicado con respecto a las imágenes que fueron divulgadas.

Walter Harms asegura que Johana Vega lo tomó con humor

“Ya hablé con Johana y ella tomó con humor. Le dije: ‘Mirá, si vos querés que saque un comunicado lo voy a hacer’. Pero me dice: ‘No, nambre na, amigo’”, detalló. Harms dijo sentirse apenado porque se considera una persona muy “jovial e informal”.

En los videos que se hicieron públicos el lenguaje corporal de Vega parece indicar que no está a gusto con las caricias y tocamientos. Esto se percibe en el ademán de alejarse del cuerpo de Harms, y en la manera que retira la mano cuando el diputado se la agarra.

Incluso contó que es un trato habitual con sus colegas. “Todas las sesiones siempre ya está sentada Cristina (Villalba) y me voy, le acaricio y le digo: ‘Hola, mi reina’, porque hago referencia a su mote de la Reina del Norte, y lo toma con humor. Inclusive, le doy siempre un beso en la frente. Recorro siempre en la sala de sesión saludando a todos mis amigos. Soy una persona muy jovial”, consideró.

Acotó que no haría nada “fuera de lugar” si entendiese que es así, porque sabe que desde hace 10 años las cámaras de la prensa están captando todo lo que sucede en la sala de sesiones. “Yo quiero que esto pase como una anécdota”, expresó.

Sin embargo, en uno de los videos difundidos se ve a Harms retirar la mano del cuerpo de su colega diputada en cuanto nota que está siendo filmado, y alejarse del lugar.

Harms niega ser un acosador

Así también, dijo que va a tomar “como una lección” esto que sucedió y que ya aprendió que se debe tener cuidado con las bromas que realiza. Finalmente, instó a conversar con Vega para consultar qué piensa sobre lo ocurrido.

“Tal vez no medí el lugar, es cierto, yo tengo que reconocer, pero no lo hice pensando en que estaba en un lugar donde no me van a ver porque es un lugar absolutamente público (...) Pero estoy muy lejos de lo que dice Celeste Amarilla”, finalizó sobre los cuestionamientos de la diputada liberal, quien lo acusó de ser un conocido acosador en el Congreso.