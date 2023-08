Walter Harms confirma que Estados Unidos le canceló la visa

Hace un mes, el diputado Walter Harms recibió un correo en el cual le notificaban sobre la cancelación de su visa para Estados Unidos. El propio parlamentario confirmó que tanto su esposa como sus hijos también fueron afectados.

Sobre qué decía el correo, indicó que solo le notificaron que todos dejaron de ser elegibles para ingresar a Estados Unidos. “Yo estaba en San Pablo con mi señora cuando recibí el correo de notificación; imaginate que mucha importancia no le di”, señaló en contacto con ABC Cardinal este viernes.

Lea más: Celeste Amarilla arremete contra Harms por acosar a su colega en plena sesión

En cuanto al motivo, aseguró que no recibió ninguna explicación, pero presume que se debe a su postura firme contra la “intervención” de dicho país en el marco de las elecciones generales de abril pasado.

“No me gusta especular nunca, pero creo que fue por mi posición respecto a la intervención en la política interna del Paraguay de los Estados Unidos”, declaró. Agregó que el presidente electo, Santiago Peña, opina lo mismo, pero a él, como máximo mandatario, no le pueden cancelar la visa.

Lea más: Fiscalía recibió “perspectivas trazadas” desde EE.UU. sobre Horacio Cartes

Harms confirmó que hija de Yamil Esgaib fue deportada de EE.UU.

Por otra parte, Harms confirmó que su colega Yamil Esgaib también fue notificado de la cancelación de la visa de él y de toda su familia. “Lo de él es más grave porque su hija estaba estudiando en Estados Unidos”, agregó.

Además, destacó que la joven terminó siendo deportada.

Sobre cómo le afecta a él la cancelación de la visa, Walter Harms dijo que ya conoció todas las ciudades que quería de Estados Unidos y tal vez lo que ”le dolería” es que no podrá llevar a Disney a sus nietos mellizos que están por nacer.

“Pero sí me apena esa pobre chica, que es una joven estudiante brillante en la universidad y tuvo que ser deportada”, agregó.

Lea más: EE.UU. sanciona a tres “corruptos” y advierte de más sanciones financieras

No encuentra otros motivos para cancelación de la visa

Por otra parte, agregó que respeta la decisión soberana de Estados Unidos de admitir a quienes desee en su país. “Asumo también mi posición. Me hubiese quedado callado, pero no hubiese sido yo si me quedaba callado”, consideró.

Agregó que asume las consecuencias de sus críticas a “la intervención de Estados Unidos” en las elecciones y no encuentra otro motivo para la cancelación de su visa. “Me siento respaldado en mi opinión, porque esa misma crítica se la transmitió el presidente Santiago Peña al embajador norteamericano”, planteó.

Lea más: Informe anticorrupción cita sanción de EE.UU. contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez