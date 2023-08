Cartismo tiene intención clara de cambiar a fiscal, dice Ríos

El ministro Víctor Ríos indicó ayer a ABC que el sector colorado del presidente electo, Santiago Peña, tiene una cómoda mayoría en el Congreso Nacional para llevar adelante algunos cambios en el Estado, pero de allí para llevar al juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y a un ministro de Corte es otra cosa diferente. Pero de igual manera se debe estar pendientes a las señales del cartismo.

“Sí, hay un sector, una expresión política del sector oficialista (cartista) que va a asumir el nuevo gobierno el 15 de agosto que considera que hay que llevar adelante los cambios en el Ministerio Público y en la Corte, y ya lo ha expresado un diputado. No hay que ser ingenuos, Santiago tiene una cómoda mayoría para llevar adelante las reformas del Estado, pero un juicio político es un escenario muy diferente”, puntualizó.

Agregó que Peña y su gobierno van a poder realizar los cambios estructurales que deseen, como ya lo anunció con Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otros ministerios, pero deben analizar mucho la intención de iniciar un juicio político. “Emiliano Rolón es un hombre muy prestigioso con una trayectoria impecable como magistrado, tiene una carrera impecable, por lo cual hay que tener un fundamento muy fuerte para decir a la ciudadanía que se justifica avanzar con un juicio político. Yo sé perfectamente que cuando se reúne la mayoría suficiente y hay un consenso social se puede avanzar, pero repito, el fiscal está haciendo un buen trabajo que busca adaptar el Ministerio Público a los tiempos actuales”, dijo.

Reconoció además que lo que hizo el diputado cartista Yamil Esgaib, quien amenazó al fiscal con echarlo, fue un globo sonda para medir el escenario político. “Yo no me voy a hacer el impoluto que me sorprendan estas cosas. Es normal y los partidos que tienen mucha fuerza tengan expresiones y que digan que harán juicio político y no solo en Paraguay que apuntaron al Poder Judicial. Pero es una realidad que hay que administrar. Yo como ministro de Corte trato de ser muy claro en mis actuaciones, tengo un perfil determinado y voy a seguir trabajando en esta línea, y si mis resoluciones pueden generar algún tipo de dificultad estoy dispuesto a afrontar las consecuencias”, expresó. Sin embargo, aclaró que la amenaza de Esgaib debe preocupar, ocuparse y tomarlo en serio.