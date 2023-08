Fernández Valdovinos se lava las manos y no dice de dónde sacarán plata si rechazan a UE

El futuro ministro de Hacienda de Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos, se mostró esquivo y no supo responder qué harán con la deuda de G. 110.238.114.000 (monto que falta desembolsar por todo el conflicto) que le quedará al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), si se deroga la Ley Nº 6659/2020, “que aprueba el Convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay”.

“Eso está trabajando el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación con los ministros designados, así que dejo en manos de ellos cómo van a encarar”, dijo queriendo evadir el tema, pese a que como futuro ministro de Hacienda que encargará del desembolso.

Al ser insistido sobre cómo cubrirán el déficit del MEC generado por la amenaza de derogación de esta donación, y sobre todo los G. 81.675.470.070 que debían ser desembolsados para el programa de alimentación escolar, refirió: “Acá va mucho más allá de plata así que ellos están encargados de eso”.

Al ser consultado a qué se refería, dijo ambiguamente que “hay cuestiones humanas ahi”, o sea, “va a tener un impacto en personas”.

También se le consultó si ya saben cómo lidiarán porque también le acarrearían conflictos diplomáticos y la amenaza a otras ayudas económicas extranjeras. “Están trabajando para llegar a un acuerdo, dejemos que ellos trabajen”, finalizó diciendo.

Unos 50.000 niños quedarán sin comida en escuelas

El ministro de Educación saliente, Nicolás Zárate, fue enfático esta mañana al cuestionar una vez más la utilización electoralista de este tema, pero es mucho más dura la realidad, ya que si se rechaza esta donación, el MEC quedará con una deuda flotante de G. 110.000 millones y peor aún 50.000 alumnos sin alimentación escolar en Asunción, desde el próximo 11 de septiembre.

“Nosotros hicimos todas esa reorganización y gracias a eso hemos llegado hasta está fecha. Gracias al Ministerio de Hacienda hemos conseguido crédito presupuestario de otro ministerio. Hemos solicitado una ampliación pero no hay forma, el tesoro es único, no sé de dónde van a sacar la fuente 10 (recursos propios), le deseo el mejor de los éxitos al nuevo gobierno”, afirmó Zárate, destacando que no sobra dinero para cubrir el déficit que les provocará (al gobierno de Peña) el rechazo de esta ayuda.

“Con el presupuesto de este año, lo único que hicimos es pagar las deudas del año pasado. Es muy difícil, lo que les queda es sacar un préstamo y saben lo que eso tarda. Tiene que ser fuente 10, a alguien le van a tener que cortar porque la educación no lo van a hacer, porque dijeron que era muy fácil conseguir los G. 110.000 millones y espero que ellos cumplan”, finalizó diciendo.