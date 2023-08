Ministro de Educación califica de “falacias y mentiras” los cuestionamientos que surgen para cancelar convenio con la UE

Hoy el ministro de Educación, Nicolás Zárate, defiende ante la Cámara de Diputados el convenio con la Unión Europea que pretenden derogar los denominados “provida y profamilia”. Al respecto, insistió en que casi todos los fondos son manejados por el MEC u organismos oficiales que coordinan los trabajos con la misma cartera educativa.

Zárate aseguró que el MEC perderá G. 110.000 millones si se avanza con la cancelación del convenio y ese dinero está destinado a varios proyectos, como alimentos y materiales escolares. Ante la consulta de un parlamentario, aseguró que solamente una organización no gubernamental recibe un fondo mínimo de U$S 1.500, pero el resto sigue siendo administrado bajo cooperación del ministerio.

¿Cómo se distribuyen los fondos del convenio de la Unión Europea?

Según el titular del MEC, los fondos de la Unión Europea para educación en Paraguay, entre otros proyectos, se distribuyen de la siguiente manera:

21 millones de euros ya fueron ejecutados por el MEC para útiles, alimentos, reparaciones, entre otros.

16 millones de euros sigue teniendo el Ministerio de Educación para ejcutarlos “sin condicionamientos”.

Por otra parte, agregó que 17 millones de euros, de manera independiente, la Unión Europea a distribuye a:

La Organización de Estados Iberomericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

La Universidad Nacional de Asunción, en convenio con otras universidades

La Cooperación Oficial alemana

Organización Juntos por la Educación

“La gente quiere que perdamos G. 110.000 millones por U$S 1.500.000 (que recibe la organización Juntos por la Educación)”, lamentó.

En ese sentido, aseguró que no es cierto que todo el dinero del convenio va para organizaciones no gubernamentales que luego van a corromper la educación a través de capacitaciones docentes, como consultó un parlamentario.

“Son falacias, mentiras, jasy jatere, pombero... No nos merecemos esto, espero que mañana sea un día en que yo esté orgulloso de mis diputados, mirándoles a ustedes defendiendo esto. No puede ser que nos atropelle la ignorancia. Ya mintieron mucho en campaña política y consiguieron lo que querían, pero ahora es el momento de hacer cosas por la nación, por el país, por eso necesitamos tener posiciones firmes”, insistió para ABC TV.

El titular del MEC insistió en que está convencido de que se deben defender estos fondos, que son utilizados para la educación. “Lo he explicado a los diputados y lastimosamente no tuvieron el temple para defender algo que no era”, enfatizó.