Kronawetter afirma que su periodo vence en 2026 y no dejará el cargo por cambio de gobierno

Un debate se despertó en los últimos días en la comunidad jurídica, debido a que el gobierno que está a punto de asumir pretende designar a Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Esto llama la atención debido a que Enrique Kronawetter fue designado para el mismo cargo apenas el 28 de diciembre del año pasado.

Cada vez que se nombra a una persona dentro del JEM, esta debe permanecer en el cargo por un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, pareciera ser que el nuevo gobierno quiere pasar por alto esta normativa y nombrar a Pucheta.

Sobre el punto, Kronawetter explicó que es representante ante el Consejo de la Magistratura, y el Consejo fue la institución que, tras el pedido de permiso de Jorge Bogarín, lo designó como representante del Consejo ante el jurado.

“Juré el 28 de diciembre de 2022″

Enfatizó que su representación ante el Consejo de la Magistratura es por tres años, y que entró como suplente de Édgar Olmedo.

“Con Olmedo integramos titularidad y suplencia cuando se produjo la renuncia de Mónica Seifart y su suplente. Yo presté juramento el 28 de diciembre del año pasado, tras la renuncia de Édgar Olmedo”, continuó detallando Kronawetter.

Añadió que la comunicación que hace el presidente del JEM es acerca del fenecimiento de ese mandato, que inició la doctora Seifart. Esa comunicación se hizo en marzo de este año, y en abril de 2023 se produce la designación de Kronawetter como miembro titular, esta vez por el lapso constitucional de tres años.

“Mi mandato se extiende hasta abril de 2026″

“Ese es el periodo constitucional que estoy ejerciendo hace poco más de tres meses; por tanto mi mandato se extiende por mandato constitucional hasta abril de 2026″, puntualizó.

Explicó que pedir la renuncia o hacer la designación de una nueva representante, “es una facultad que tiene el presidente electo, pero hay un mandato constitucional”.

“Los antecedentes mostraron de manera indefectible que siempre se respetaron los tres años. Hay que llamar a la reflexión. El periodo presidencial es de cinco años, y la designación de la representación no es del presidente sino del Ejecutivo”, recalcó el actual representante del Ejecutivo ante el CM.

“Ya hubo una crisis parecida”

Recordó que una crisis parecida ya se vivió en el año 1999, cuando Cubas Grau asumió y dejó sin efecto la designación de César Diesel, quien cumplía mandato del presidente anterior, Juan Carlos Wasmosy.

En ese momento, rememoró Kronaweter, Diesel acudió a la Corte Suprema de Justicia, quien sentó el precedente de que “el mandato es por tres años, y no puede ser interrumpido por el cambio de gobierno”.

“A partir de ahí siempre se respetó. No entiendo cuál sería el punto de discusión, si se me pide la renuncia tendría que haber alguna comunicación y hasta ahora no se comunicaron conmigo”, expresó.

“No puede haber acto unilateral”

Apuntó que siempre el presidente del Consejo de la Magistratura es el que comunica la vacancia por fenecimiento de mandato. “No puede haber acto unilateral del Ejecutivo de designar nuevo representante antes de tener comunicación de fenecimiento de mandato”, enfatizó.

Al consultársele qué responderá si llegaran a pedirle su salida, dijo que su respuesta será “comprometida con la Constitución”.

“Quiero escuchar los motivos que me den; no voy a rehuir al diálogo. Si es desconfianza la cuestión, hay que recordar que yo no tengo que recibir directivas; formo parte de un órgano judicial amparado por la independencia y voy a defender mi autonomía”, aclaró.

No renunciará

Enfatizó que el criterio político debe estar en segundo lugar y “debe prevalecer mi función de compromiso constitucional con las leyes”.

Aseguró que nada lo hará renunciar “salvo que me digan que incurrí en alguna irregularidad; entonces está al figura del juicio político”.

Finalizó diciendo que no renunciaría simplemente por un cambio de gobierno, porque en democracia “gobiernan las leyes y no las personas”.