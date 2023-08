Se avecina una crisis en el Consejo de la Magistratura

“Yo no soy representante de una persona, en el sistema republicano gobiernan las leyes y no las personas. En el gobierno de las leyes, existe una ley suprema que es la Constitución y ésta establece que los poderes constituidos, y uno de ellos es el Poder Ejecutivo. Y yo soy representante del Poder Ejecutivo”, expresó ayer ABC Enrique Kronawetter, ratificando que no renunciará al cargo de representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

La semana pasada, el presidente electo Santiago Peña (ANR) anunció que designará a la exvicepresienta y exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, como representante del Ejecutivo ante el CM desde el 15 de agosto.

Kronawetter, también represente del CM ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) recordó que prestó juramento en la representación el 14 abril de este año y aseguró que hay precedentes.

Kronawetter habla de precedente en el Consejo de la Magistratura

Citó el caso del entonces representante del Ejecutivo, César Diesel Junghanns, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

“Hay precedentes, como el caso del doctor Diesel, actual presidente de la Corte. Se hizo el mismo acto que hoy se pretende. Se dictó decretos del Ejecutivo, pero estando en pleno ejercicio el doctor Diesel. Él obtuvo una medida cautelar y finalmente el Poder Ejecutivo (gobierno de Nicanor Duarte Frutos ) acató esa decisión”, manifestó.

En otro momento, Kronawetter recordó que el constituyente diferenció el cargo de ministro del Poder Ejecutivo que es de libre disponibilidad, de remoción, por el propio presidente de la República, porque son funcionarios dependientes de la persona. Yo soy representante del Poder Ejecutivo”, manifestó el abogado.

Seguidamente, el actual representante del PE ante el CM dijo que la Constitución Nacional (artículo 263) refiere que “todos los miembros duran tres años en sus funciones”. Agrega que solo puede dejar el cargo por renuncia o juicio político.

Antecedentes sobre llegada de Kronawetter al CM

Durante el mandato del presidente Mario Abdo Benítez, desde el 15 de agosto de 2018, continuó por más de dos años en el cargo, el entonces representante del Ejecutivo ante el CM, Carlos Cabrera Alderete, quien fue nombrado en el gobierno de Horacio Cartes.

El 14 de octubre del 2020, Abdo Benítez firmó el Decreto N° 4147 por el cual nombró a Mónica Seifart de Martínez Vierci, representante ante el CM, en sustitución de Cabrera.

En octubre del 2022, Seifart de Martínez Vierci, dimitió como consejera para presentarse al concurso de terna para la Fiscalía General del Estado.

Asumió en su reemplazo el entonces ministro de Justicia -actual diputado colorado- Édgar Olmedo (Decreto N° 8065). En tanto, como miembro suplente fue designado Enrique Kronawetter, exasesor en el JEM.

