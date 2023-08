Crimen organizado y magnicidio en Ecuador: ¿cómo estamos en Paraguay?

La actual situación que vive el Ecuador, conmocionado por el asesinato en pleno acto de campaña del candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio, es una señal de alarma para varios países de la región, donde el avance del crimen organizado ha minado las instituciones. Paraguay no es la excepción.

El doctor Juan Martens, experto en criminología, política criminal y seguridad, explicó que la actual situación de Ecuador es muy violenta, con una deslegitimación del Estado y con una presencia y poder creciente del crimen organizado.

Martens explicó que, por su ubicación estratégica sobre el Pacífico, Ecuador se posiciona como uno de los puertos más importantes para la salida de la droga, como lo son el de Buenos Aires y Montevideo, en nuestra región del continente.

Magnicidio en Ecuador: grupos criminales controlan el país desde la cárcel

Martens señaló también el control que tienen actualmente estos grupos criminales desde la prisión. “Su sistema penitenciario está absolutamente colapsado y tomado por grupos criminales. Todo el sistema de producción está siendo manejado y administrado desde allí”, aseguró.

“Se da mucha plata a los políticos, y eso hizo que en los últimos años haya motines carcelarios gigantescos, con más del centenar de muertes, y eso permitió que ellos acrecienten su poder, y que den dinero a políticos locales, regionales, nacionales, y ya se sienten como dueños de todo el espacio territorial”, aseveró.

“Y al sentirse como dueños, cualquier voz que les apeligre dicen ‘bueno, vamos a matarle’, y lo matan así porque se sienten impunes y porque saben que el Estado no va a poder con ellos y los va a dejar impunes. Y eso se vuelve a confirmar cuando en el propio edificio estatal se van y matan al sicario, eliminando cualquier forma de investigación del crimen”, apuntó Martens.

“Lo que pasa en Ecuador es la síntesis de lo que pasa cuando el crimen organizado va adquiriendo poder y se siente impune, inmune, y entonces son capaces de matar altas figuras públicas”, señaló.

¿Cuál es la situación en Paraguay?

Si miramos la situación de Paraguay, encontramos similitudes muy peligrosas con Ecuador. Uno de los puntos muy similares es el de nuestro sistema penitenciario.

“Nuestras cárceles hoy están, sin temor a equivocarme, en una situación de co-gobierno. El Estado maneja un mínimo espacio de poder, tiene la llave, pero adentro el que gobierna es el PCC o el clan Rotela, según de qué cárcel y de qué pabellón se trate”, remarcó.

“En el caso de Tacumbú, es el clan Rotela el que está gobernando, y no tenemos ninguna señal de que ese poder se quiera delimitar. Ese clan Rotela vemos que ya salió a los barrios y que se está disputando espacios y territorios matando gente. Eso está todo documentado, en juicio oral y público; se grabaron las conversaciones de Rotela dictando sentencias de muerte que se cumplieron”, aseguró.

“El crimen organizado está adquiriendo poder creciente y encima con representantes en poderes locales, regionales y nacionales”, afirmó Martens.

Representantes del PCC en el Congreso y en órganos extrapoder

Martens había alertado ya en mayo de este año que personas que fueron identificadas en una investigación realizada sobre el Primer Comando da Capital (PCC) triunfaron en estas elecciones y ocuparán cargos en la gobernaciones fronterizas y la Cámara de Diputados, pero que por su propia seguridad, no pudo dar nombres.

El especialista se ratificó en esa afirmación y puso como ejemplo la actual situación del estudio del proyecto de ley de radares, donde sectores que responden a estos grupos intentan cambiar una simple palabra que significa una diferencia enorme en el proyecto.

“En el proyecto de ley -si te fijás- están discutiendo si dice “vigilancia” o “control”, y lo que se va a imponer es finalmente ese “vigilar”. ¿Vigilancia qué es? Es mirar, no es intervenir. Hoy somos un centro atractivo para todos estos grupos, porque no tenemos radares. Mientras hablamos, están bajando 3 ó 4 avionetas con 400 kilos de cocaína. Eso es posible porque no hay ningún control”, aseguró.

“Eso ya es una muestra de que durante este periodo parlamentario el crimen organizado va a gozar de muy buena salud con sus aliados en el parlamento. Sumado a los nombramientos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura”, y a los jueces funcionales a estas organizaciones.

Nombramientos en órganos extrapoder no son casualidad

Al respecto de esto último, el doctor Martens dijo: “Por esto es que vemos a personas con una trayectoria académica dudosísima, sin competencias básicas como comunicación de lectoescritura, puestos en espacios de poder donde tienen que discutir en base a textos súper técnicos”.

“Eso es un fracaso desde los intereses constitucionales, y un éxito desde los intereses del crimen organizado”, aseguró Martens.

“El crimen organizado es una empresa que tiene que ganar dinero, que necesita una estructura profesional, de abogados, de contadores, y necesita meter su dinero en el circuito económico formal, y eso se hace a través del sistema financiero, y ahí es una alianza publico privada”, remarcó.

“Y como nuestro sistema de control es frágil, es ahí que tenemos universidades usadas para lavar dinero, empresas ganaderas”, etcétera. Esto es el paraíso en el que están convirtiendo a nuestro país con estas asunciones al poder de estas personas vinculadas al crimen organizado”, denunció.

“Estamos cerca y lejos de lo que pasó en Ecuador”

Consultado sobre qué tan cerca estamos de pasar por episodios como el asesinato ocurrido en Ecuador, dijo: “Estamos cerca y lejos, porque mientras ellos están en el poder, estamos lejos, porque no se sienten amenazados. “‘Para qué voy a matar si yo luego gobierno; no le nombro al juez que no me va a ser funcional’. Pero en la medida de que se sientan acorralados, sí estamos cerca”. señaló.

“Estamos en esta disyuntiva. En la medida en que ellos van copando, se sienten dueños, lo son. Entonces es super paradójico”, aseguró.

Como ejemplo, señaló el caso del intendente de Pedro Juan Caballero, el liberal José Carlos Acevedo, asesinado a balazos en su propia ciudad. “Fue eliminado, y ¿quién ganó por primera vez la gobernación? Un colorado. ¿Y a quién está vinculado?, preguntó retóricamente.