Amarilla cuestiona a Santi Peña por puertas giratorias y asegura que Cartes “le comió el negocio a los italianos” con su cementera

Cuatro ministros del gabinete del presidente Santiago Peña retornan a altos cargos de la función pública, tras su paso por el grupo Cartes o empresas ligas al expresidente Horacio Cartes, padrino político del mandatario.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó ello, considerando que, en abril pasado, se promulgó la Ley 7089/2023, de conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública, más conocida como la ley contra “puertas giratorias”. La normativa incluso fue ya reglamentada el 4 de agosto pasado.

Entre los ministros en esta situación está la titular del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien fue directora de Proyectos Estratégicos de dicha cartera, cargo que dejó para convertirse en gerente general de la empresa Jiménez Gaona y Lima, del ex Grupo Cartes. Ahora retorna a la función pública.

“Me preocupa igual su conexión anterior. Para eso se hizo una ley, que es la de las puertas giratorias, que costó bastante sacar porque, independientemente de que ella sea una excelente profesional que creo que lo es, el problema que ella está saliendo de esta empresa, entrando al Estado. Obviamente, como ministra va a querer beneficiar a sus exjefes, a su exempresa, a sus excolegas”, dijo.

Cuatros ministros retornan tras trabajar con Cartes

“(Centurión) estaba con una de las empresas de Jiménez Gaona, así que eso es lo preocupante. Lo mismo pasa con (Fernández) Valdovinos. Hay tres o cuatro que están”, agregó.

Además de Centurión, Eddie Jara (Petropar), Carlos Fernández Valdovinos (Hacienda) y Rolando De Barros Barreto (Mades) están retornando a la función pública tras su paso por el grupo Cartes.

Cartes “le comió el negocio a los italianos”

Amarilla también dio su explicación acerca de cómo se dio la instalación de la Cementera Concepción (Cecom) del grupo empresarial de Cartes. Según aseguró, este surge en base a presunta información privilegiada a la que accedió siendo presidente de la República.

Según datos oficiales, inversores extranjeros italianos de la empresa Colacem presentaron al gobierno de HC su intención de crear una cementera en Concepción, donde ahora se asienta la procesadora del exmandatario.

En ese entonces, el director de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez, recibió US$ 80 millones de bonos soberanos para invertirlos y luego fue contratado posteriormente por Cartes como gerente de Cecom.

“Estuvo en Vallemí en el gobierno de Cartes y le dio toda la información. Con esa información confidencial que Cartes manejaba, le ganó a los italianos que querían poner la cementera. Le comió el negocio a los italianos y se hizo la cementera”, mencionó.

Cuestiona a Pettengill y Mario Abdo Benítez

“La gente tiene que entender, por algo hay restricciones para trabajar con el Estado. Incluso, tenemos senadores que están trabajando con el Estado y están ahí: Pettengill”, comentó, haciendo alusión al senador colorado Luis Pettengill, quien es parte de la Constructora 8A, contratista del Estado.

También hizo mención al caso del expresidente Mario Abdo Benítez, quien -denunció- solamente salió del directorio de su empresa, quien proveía de asfalto al gobierno durante su gestión al frente del Ejecutivo.

La senadora liberal comentó que en su caso, que fue proveedora de la merienda escolar, tuvo que vender sus acciones una vez que ganó las internas liberales como candidata para la Cámara de Diputados, en el período pasado.

“Imagínense que a mí me nombran directora de la merienda escolar del país y del almuerzo escolar del país y tengo todas las conexiones de una empresa que era de mí; eso es lo que están haciendo. Si pasa conmigo sería un escándalo, pasa con los otros no pasa nada”, dijo.

Puertas giratorias: tienen que vender sus acciones y no a familiares

Agregó que no se trata solo de transferir acciones, sino que se debe venderlas a personas no cercanas. Mencionó que tampoco corresponde que compren familiares o personas cercanas.

“De una vez por todas se tiene que entender que el que quiere venir acá, o el que quiere ser ministro, o el que quiere ser un funcionario público tiene que desvincularse de sus empresas que trabajan con el Estado. Y la única forma de desvincularse es vendiendo las acciones, no transfiriendo, vendiendo y no a un pariente, porque con los parientes no se presume luego la venta”, expresó.

La “ley de puertas giratorias” busca evitar y sancionar casos en los que los funcionarios que utilicen información “privilegiada” para acceder a contratos con el Estado, una vez que pasan al sector privado.

