Convenio con la UE: parlamentarios ni leyeron el acuerdo, asegura senadora

Finalmente, el cartismo desistió de su intención de derogar el convenio con la Unión Europea para la educación. Al respecto, la senadora Lilian Samaniego recordó que su postura siempre fue en contra de esa iniciativa, puesto que se manipularon muchos temas e imperó el “fanatismo”.

“Cuando yo les preguntaba a los parlamentarios si leyeron el acuerdo y -para mi sorpresa- me quedé atónita cuando me decían: ‘Nosotros no leímos, pero la tendencia pues es derogar’”, reveló la parlamentaria. Insistió en que eso no puede seguir así.

Lea más: Convenio con la Unión Europea: “Mi postura sigue siendo por la derogación”, sostiene “Bachi” Núñez

“Tenemos que ser serios, escuchar atentamente. Cuando escuché la información, leí por todos lados y no encontré lo que ellos sostenían durante la campaña (electoral) y posteriormente también”, agregó.

Samaniego señaló que los parlamentarios deben comprender que son actores políticos y representan a la gente. “Este convenio no se puede derogar”, reiteró en contacto con ABC Cardinal esta mañana y lamentó que desde el año pasado estén paralizados los pagos debido a la incertidumbre que se generó.

Campaña basada en “medias verdades”

“Hicieron campaña manipulando realidades o verdades que hoy no pueden sostener”, reclamó. Agregó que desde un principio sostuvo que el diálogo debía ser la alternativa, primero para preservar todo lo relacionado a los fondos y al acuerdo y, segundo, por lo que implicaba la derogación de un acuerdo internacional de este tipo.

Lea más: Peña niega reculada en postura sobre convenio con Unión Europea

Recalcó que el Paraguay es soberano y “marca las reglas”, contrario a lo que afirmaban los proyectistas sobre la injerencia internacional en materia de educación. “Acá nadie vino a imponer, es el Ministerio de Educación el que determina las políticas de educación y la Unión Europea colabora. Fue una donación”, enfatizó.

Finalmente, expresó que ojalá el problema se subsane cuanto antes, puesto que muchos proyectos están en riesgo. “Hay que agilizar todo, es un tema sensible, que se haga cuanto antes, por el bien de los niños, por el bien de la educación, y que no se derogue este acuerdo porque, o si no, vamos a dar un mensaje de un Paraguay poco serio, porque las otras organizaciones internacionales están mirando cómo se comporta el Paraguay con este tema”, advirtió.