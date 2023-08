PLRA: felicitan a la nueva titular de la Junta Municipal de Asunción y renuevan cargos partidarios

El lunes último, Forestieri, expareja del senador Salyn Buzarquis, juró en reemplazo del edil con permiso Luis Fernando Bernal, quien asumió la presidencia de la Essap.

Por otra parte, el PLRA presentó anoche como su nuevo apoderado general a Agustín Saguier, hijo del exsenador Miguel Abdón Saguier, y se designó apoderados generales adjuntos al concejal Humberto Blasco, a Basiliza Vázquez y a Miguel García.

También se nombró como apoderados nacionales del PLRA a Carlos María Aquino (padre), Hugo Cubas, Hugo Morel, Amílcar Ayala, Ernesto Fonseca y Amadeo Maidana.

Además fue designado nuevo tesorero del PLRA el diputado Cleto Giménez, representante de Canindeyú.

Alegre acusa de cartistas a todos en el Directorio

Efraín Alegre, presidente del PLRA destituido por la Convención Nacional, dijo ayer que todos lo que participaron en la sesión del Directorio Partidario son “vendidos al cartismo”. En cambio, no hizo mención al fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido de medida cautelar para volver a la presidencia del PLRA.

En un video difundido en sus redes sociales, dijo que todas las sesiones del Directorio son “mau” y que los senadores que participen en ellas también son vendidos al cartismo. “Esos sinvergüenzas no son liberales”, aseveró.

Anunció que sigue firme en la lucha y que continuará su enfrentamiento contra “la Mafia” término con el que se suele referir al cartismo.

“Yo no conozco rendición, no me voy a entregar”, dijo finalmente en su mensaje a sus seguidores.

En otro punto, el abogado Rubén Ocampo Rivarola, exapoderado general del PLRA y de la Concertación Nacional, presentó ayer una nota de renuncia como afiliado de la agrupación. Acusó a la mayoría circustancial de haberse vendido por dádivas al cartismo.

Igualmente, se aceptó la terna para el consejo de la Diben en sustitución de Matías Godoy. Los propuestos son Daniel Ferreira, Andrés Rojas y Hugo Zarza.