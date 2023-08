Cuestionan el voto de Éver Villalba a favor del nuevo director de la EBY: su esposa fue comisionada a la binacional

La Cámara de Senadores ayer dio su acuerdo constitucional, por amplia mayoría, a los cuestionados directores de Itaipú y Yacyretá, Justo Zacarías Irún y Luis Benítez, respectivamente. Celeste Amarilla fue la única liberal que votó en contra, junto con otros cuatro legisladores opositores.

Horas después, publicó en sus redes sociales que ya “entendía” la votación de su colega Éver Amarilla, quien apoyó y defendió el acuerdo constitucional para el nombramiento de Benítez.

La senadora publicó la resolución del Ministerio de Educación mediante la cual se resuelve autorizar el traslado temporal de Mirtha Elizabeth Benítez Machuca, pareja de Éver Villalba, a la Entidad Binacional Yacyretá, hasta el 31 de diciembre.

El documento tiene fecha del 3 de agosto y fue firmado por el anterior ministro de Educación, Nicolás Zárate.

Lea más: Binacionales: Benítez no sabe diferenciar una turbina de una licuadora y Zacarías no es honesto, según senadora

Al ser consultado sobre el nombramiento de su esposa en Yacyretá, esta mañana, Éver Villalba aseguró que ella es “totalmente autónoma. Es una funcionaria de hace más de diez años de antigüedad, se abrió camino en la función publica. Se comisionó antes de este gobierno”, declaró para La Unión AM.

“No distingue una turbina de una licuadora”

Durante su exposición de ayer en el Congreso, Celeste Amarilla había cuestionado duramente la designación de Benítez para la EBY. “Nada de lo que dijo el colega Éver Villalba lo hace apto como director de la Entidad Binacional Yacyretá. El hecho de que su padre haya sido una buena persona, que haya tenido una empresa de transporte, que era guarda, que era chofer (...) Todo eso es sumamente loable, lo felicito por tener un padre trabajador, pero no lo hace apto a usted”, agregó.

Además, se dirigió a Benítez y le señaló que debería haber rechazado el cargo. “Usted, al igual que yo, probablemente no distingue una turbina de una licuadora. Usted no tiene la formación intelectual ni el título necesario para manejar la Entidad Binacional Yacyretá”, cuestionó.

Lea más: Senadores otorga acuerdo constitucional para director de EBY Luis Benítez

Resaltó que cuenta con un título de Relaciones Internacionales de una cuestionada universidad de garaje de Pilar. “El hecho de que usted sea amigo de Éver Villalba, amigo de Alliana, no le hace apto para la entidad binacional, se lo digo de frente, y no va a tener mi voto. No supo ni contestar lo del acuerdo Cartes-Macri, un acuerdo discutido y promocionado por los dos países”, sentenció durante su ponencia en el Congreso.