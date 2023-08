Binacionales: Benítez no sabe diferenciar una turbina de una licuadora y Zacarías no es honesto, según senadora

Luis Benítez, quien sería el designado como director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), además de no tener el currículum, ni siquiera “sabe diferenciar una turbina de una licuadora”, según expresó la senadora liberal Celeste Amarilla.

“El de Yacyretá, se lo dije a él mismo, no posee el currículum apropiado para ser director de la EBY. De ninguna manera, no califica para nada, un currículum débil, un título de relaciones internacionales en una universidad de Pilar, que hasta hace poco teníamos la foto que era un garaje, una tal San Sebastián. No va a tener mi voto. No puede diferenciar una turbina de una licuadora. De ninguna manera; una afrenta a semejante entidad”, criticó.

Agregó que el hecho de que Luis Benítez haya sido intendente, gobernador, concejal de uno de los departamentos menos poblados del país, no le da ni una posibilidad de saber de lo que se trata la EBY.

Cuestiona honestidad e independencia de Justo Zacarías

La senadora siguió brindando su argumento del porqué no votaría por ninguna de las propuestas de las personas designadas para las binacionales, alegando que en el caso de Justo Zacarías Irún, quien sería director paraguayo de Itaipú, no es honesto ni independiente, pese a tener currículum.

Dijo que Zacarías Irún tiene el currículum y el conocimiento, ya que él es ingeniero, ya estuvo en Itaipú, pero no puede confiar en él por haber votado los 5 años que estuvo en la Cámara de Diputados “a lo que mandaba el patrón”, por lo que aseguró que va a votar en contra del exdiputado.

“Yo no le veo de ninguna manera independiente como para tomar las decisiones independientes que tiene que tomar el director de Itaipú. Entiendo que ahí va a seguir Horacio Cartes decidiendo el precio de la energía, de la potencia o el costo. No me da esperanzas de que él sea un director de Itaipú independiente, honesto, ético y moral. No tiene ese bagaje encima”, expresó la legisladora.