Analizarán intervención de 3 municipios en Diputados

En el punto cuatro del orden del día de la sesión ordinaria de hoy convocada para las 09:00, la Cámara de Diputados analizará los dictámenes de las comisiones especiales que se encargaron de verificar las denuncias contra Mirtha Fernández (PLRA-dionisista), intendente de Valenzuela; Tomás Olmedo (ANR- FR), intendente de Ñemby e Hilario Adorno (ANR- HC), intendente de Puerto Casado.

Según los presidentes de las comisiones, hay dictámenes divididos sobre los tres municipios por lo que se sospecha que hay un pacto “azulgrana” para salvar a los tres cuestionados jefes comunales.

En el inciso A del cuarto punto, los diputados analizarán los dictámenes sobre la gestión de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA, dionisista), quien ya está acusada penalmente por presunta lesión de confianza por un daño patrimonial de G. 1.200 millones y asociación criminal. Sin embargo, el presidente de la comisión que la investigó, diputado Luis “Freddy” Franco (PLRA), adelantó que él no encontró razones suficientes para una intervención municipal, sino que solo vio “pequeñas irregularidades administrativas”.

En el inciso B, se estudiarán los dictámenes de la gestión del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR- HC), hermano del diputado cartista Domingo Adorno, quien también está imputado por presunta lesión de confianza y otros delitos. El presidente de dicha Comisión Especial, diputado Avelino Dávalos (ANR- HC), también minimizó las denuncias de los concejales, incluso nunca fueron hasta la comunidad chaqueña para verificar las obras municipales que serían irregulares.

En el inciso C, se analizarán los dictámenes de la gestión del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), quien no está imputado, pero enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en la entrega de fondos a comisiones vecinales. También el presidente de la Comisión, Carlos Núñez Salinas (ANR-FR), dijo que no hay elementos para una intervención municipal.

La postura de los presidentes de las comisiones deja en evidencia el pacto “azulgrana” que siempre está vigente en Diputados.