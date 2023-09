Claman por ley para frenar desaparición de personas

Ayer, en la sala Bicameral del Congreso, se realizó una primera audiencia pública sobre el proyecto de ley “que establece el marco legal para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y su registro”, donde tanto diputados, como responsables de instituciones estatales y civiles y sobre todo familiares de personas desaparecidas aportaron su experiencia. El objetivo es promulgar una ley efectiva para frenar este flagelo.

El problema es cada vez más grande, ya que solo en lo que va del año ya se registran 1.644 casos de personas desaparecidas, de los cuales 615 corresponden a menores de edad, según el diputado Blanco con base en datos de la Policía Nacional, conforme aclaró.

Así como las cifras, los relatos de familiares de víctimas fueron escalofriantes, no solo al describir la angustia que se sufre al no tener datos del paradero de sus seres queridos, sino también porque coinciden en que actualmente las autoridades hacen poco o directamente ignoran las denuncias.

“Hace cuatro años y cuatro meses está desaparecido (mi familiar) y ese dolor es infinito, porque no saber qué habrá sido de él es algo que nos consume, y de corazón les pido que aprueben esta ley”, afirmó Edith Campuzano, familiar de un desaparecido.

A este dolor se suma también la indiferencia de las autoridades sobre este tipo de temas. “En nuestro caso sufrimos muchas falencias, muchas humillaciones, muchos nos cerraron las puertas”, reclamó Campuzano, quien coincidió con María Eisenhut, madre de Deisy Patricia Azcona, de quién no tienen información hace 15 años.

“Para mí es un dolor muy grande no saber de mi hija, porque este año se cumplirán 16 años que está desaparecida y hasta hoy día no tengo respuesta de la Fiscalía; siempre me ignoraron. Cada vez que me iba a la Fiscalía me dejaban de lado y tomaban a tipo de burla y eso no se hace”, reclamó Eisenhut.

Prometen afinar propuesta

Estuvieron presentes representantes de varias instituciones estatales involucradas, tales como el Ministerio de Niñez y Adolescencia, Secretaría Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional, entre otros. También participaron de la audiencia los diputados Pedro Ortiz (ANR, HC), Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) y Rocío Vallejo (Patria Querida)

El encargado del departamento de Búsqueda de Personas de la Policía, Crio. Ppal. Felipe Figueredo recordó que desde el 2020 existe este departamento especializado y que tiene también un registro de casos, por lo que planteó que se invierta presupuestariamente en lo que ya existe.

El proyectista Blanco (PLRA, bancada PL) dijo que recogerán las sugerencias y seguramente convocará a otra audiencia pública, ya con el ministro del Interior, Enrique Riera, y hablar con el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Derlis Osorio (ANR), porque sin rubro la ley no sería efectiva.

“Nosotros tenemos que encontrar una financiación mínima para que una unidad especializada pueda encargarse de estos datos que son preocupantes y dolorosos”, afirmó Blanco. “Nuestra tarea como Estado paraguayo es también prestar mucha atención a estas estadísticas: ¿Por qué son menores? ¿Por qué en su mayoría son mujeres o adolescentes? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país”, concluyó.