Ley de conflicto de intereses: “Necesitamos conocer vínculos familiares de legisladores”, insistió Kattya González

La senadora Kattya González alertó que si los legisladores no asumen el compromiso y mutilan la ley de conflicto de intereses perderán totalmente credibilidad en cuanto a su transparencia a la hora de votar. “Un diputado o senador no puede votar un proyecto de ley en donde tenga algún interés, y para saber si alguien tiene un interés necesitamos saber los vínculos familiares de los mismos”, explicó.

La senadora se recibió a lo ocurrido en la Cámara de Diputados, que aprobó de manera sorpresiva la modificación de la ley de conflicto de intereses y ahora redujeron la prohibición solo a cónyuge e hijos.

Llamativamente, incluyeron esto cuando originalmente no estaba en el orden del día y tampoco tenía dictamen.

“Atentado contra la seguridad jurídica”

González explicó que ella y los senadores que la acompañan optaron por un criterio amplio, “teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, donde se opera a través de testaferros, parientes, hijos, primos”.

“Me parece que no se puede llevar adelante de esa manera el debate; implica escuchar a todas las partes y no solo hacer que esta tiranía de las mayorías, porque terminamos desestabilizando el estado de derecho y atentando contra la seguridad jurídica”, expresó la congresista.

Cuestionó que una ley se modifique si ni siquiera fue implementada en su magnitud.

“Tenemos hasta el 13 de octubre para llenar por primera vez el formulario de conflicto de intereses. En todo caso, si tenemos alguna duda, la Contraloría, que es el órgano de aplicación, tiene que hacer pedagogía”, señaló.

“Modificación se tiene que rechazar”

Indicó que deberá haber un periodo de transición en que los servidores públicos “deberán entender que si quieren serlo deben estar sometidos a un escrutinio riguroso por parte de la ciudadanía”.

La senadora enfatizó que la modificación planteada por sus colegas “se tiene que rechazar”.

Criticó que este tipo de modificaciones a los proyectos originales, como reducir el círculo de parientes con los que se tenga conflicto de intereses, “son las situaciones que generan dudas en la ciudadanía. Cuando se atropellan proyectos de ley, la gente se pregunta qué hay detrás”.

Lamentó que a estas alturas aún existan proyectos que se modifiquen en una hora “porque dos iluminados ven como inconveniente que un tema que se debatió está en Hacienda”.

“Se viene una avanzada peligrosa”

Por otro lado, la parlamentaria mostró preocupación porque se viene “una avanzada peligrosa y una falta absoluta de compromiso. Dos veces urgimos la creación del Frente Parlamentario contra la Corrupción y no me dan, cuando tengo un trabajo serio y responsable, solo porque un grupo dice que esto va a molestar”, manifestó.

Con respecto a las denuncias que pide la bancada cartista contra presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Mario Abdo Benítez, González respondió que los legisladores no son un órgano de denuncia.

“En la pandemia ya denunciamos la corrupción con los fondos covid. No somos un órgano de recepción de denuncias, no tenemos capacidad. Además, yo no puedo ser asesora de la bancada cartista, que ellos escriban sus denuncias”, expresó Kattya González.

Están “legislando para el cartismo”

En otro momento, se refirió a las notas reversales con la que se habla de un principio de acuerdo con la Unión Europea. Se le consultó si cree que existe favoritismo del canciller hacia la bancada cartista, pues solamente les informa a ellos.

Sobre el punto respondió que no ve con buenos ojos que estos temas “se direccionen a determinadas bancadas; esto se tiene que dar en el marco de la Mesa Directiva o fijando una audiencia con los 45 en plenario”.

Criticó que actualmente están “legislando para el cartismo”.

Se refirió, por otro lado, al tema de la Unión Europea y opinó que la postura en contra se desarrolló “en el marco de una campaña electoral”.

“A los padres les engañaron”

“A los padres les engañaron, no hay ningún cambio sustancial en las condiciones del convenio con la Unión Europea. La eliminación de palabras no significa mucho”, dijo.

Adelantó que no cree que la eventual modificación venga al Senado para ratificarse, pues “ya estamos en el cuarto trámite constitucional”.

“Lo que vengan a traer en agenda, que cambiaron de nombre, etcétera, es un ‘acuerdo karape’, que no tiene incidencia legislativa. Se van a tener que tragar sus palabras, porque no pueden introducir una coma de modificación”, advirtió la senadora del Partido Encuentro Nacional (PEN).

UE “solo buscó salida diplomática”

Detalló que “el derecho internacional no funciona así. Se firmó una cláusula interpretativa; la Unión Europea solo buscó pacificar y darle una salida diplomática al tema. Pero la verdad es que no había nada irregular en esa ejecución del convenio. El embajador de acá no puede hacer mucho, la orden tiene que venir de Bruselas; una nota no es la modificación del convenio, que seguirá siendo el mismo, incluso el nombre y el número de ley”, advirtió González.