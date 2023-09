Plan anticorrupción de EE.UU.: Peña habla de “agresión personal” y “falta de respeto”

El presidente Santiago Peña dio a entender este jueves que toman como cierto el plan anticorrupción de Estados Unidos, donde se menciona a Horacio Cartes, titular del Partido Colorado.

Señaló que el canciller Rubén Ramírez Lezcano convocó al embajador Marc Ostfield y la postura que le expresó sigue siendo que “no pueden negar ni aceptar el documento como una política de gobierno”.

“Revisamos el documento. En un 95% estamos de acuerdo (con el plan), hay un 5% -que son las referencias a mi persona, como Presidente de la República, y al presidente del partido- que obviamente no compartimos”, manifestó.

Aunque no quiso asegurar si es o no un documento oficial, expresó su descontento. “A mí me pareció una agresión personal -como Presidente de la República- una persona que ha sido electa por mandato popular. Es un documento que, en el caso de que sea cierto, es una falta de respeto a un país que claramente ha manifestado estar en sintonía con los grandes desafíos a nivel global, en la lucha contra la corrupción y el desarrollo”, manifestó.

Peña recalcó que siempre queda la duda sobre la veracidad y agregó que alimenta las “teorías conspiraticias”. “Pero sí, esto provocó en nosotros una gran preocupación por eso el canciller tomó la decision de convocar al embajador americano”, señaló el mandatario.

El plan anticorrupción de Estados Unidos

ABC Color accedió esta semana al borrador de un plan anticorrupción del Gobierno de los Estados Unidos destinado al Paraguay, fechado el 27 de julio pasado. En el documento, se mencionan sanciones estadounidenses y/o restricciones de visa contra quienes permiten la continuidad de las operaciones de Horacio Cartes y/u otros corruptos.

Varios de los planes descriptos ya se vienen cumpliendo desde el año pasado, entre ellos la designación de Horacio Cartes y la cancelación de visas de allegados a Cartes y personas que lo sostienen.

