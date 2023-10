Nefasto precedente de violencia, dice Johanna Ortega

“Aunque niegue a mi me trató de perra peligrosa. Yo estaba en la Bicameral cuándo le dijo a Celeste cállate o si no te voy a meter una trompada. ¿Qué ejemplo le damos a los niños cuándo un diputado dice que está bien pegar a una mujer? El ejemplo que estamos dando es nefasto, porque esos niños crecen pensando que está bien golpear a una mujer”, dijo Johanna Ortega.

Mujeres cartistas minimizan

La presidenta de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Rocío Abed (ANR-HC), antes que sentar postura firme sobre la reiterada conducta misógina de su correligionario Yamil Esgaib lo justificó.

Dijo que Celeste Amarilla siempre agrede para hacer “pisar el palito” y ganar prensa. Incluso describió a Esgaib como “víctima” del show mediático.

“Para sancionar al colega Yamil se necesitan dos tercio de los presentes y con nuestros números esto sencillamente no se aprobaba. Ya está. Pide él mismo su sanción, para qué darle más cuerda a esto. Vamos na ya rápido y sigamos con otros temas. Esta excolega solo quiere prensa, es una pobre mujer, para mi una prójima y ahora le hizo pisar el palito a Yamil, ella busca que reaccionemos”, dijo.

No estoy arrepentido, dijo Esgaib

El cartista Yamil Esgaib al retirarse de la sesión ayer, dijo que no está arrepentido de haber amenazado a la senadora Celeste Amarilla o de la conducta misógina que tuvo hacia sus colegas; Johanna Ortega y Rocío Vallejo.

“Pedí disculpas a las mujeres y a todos, porque realmente la mala vibra y la mala propaganda hace que la gente crea lo que no es”, dijo y agrego que se “sacó de contexto” lo que dijo.

Al ser consultado si estaba arrepentido, sentenció que no. “No me arrepiento porque lo que ocurrió fue entre Celeste y yo. Ella me atacó”, sostuvo.

Respecto a lo ocurrido con la periodista Rocío Pereira, a quien le tocó el rostro para susurrarle al oído, minimizó diciendo que ella es “su amiga” y solo bromeó.