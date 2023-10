Cámara de Senadores trata hoy otra ley de despojo de tierras públicas

El ministro de Defensa, Gral. (SR), Óscar González, explicó a los senadores que no pueden desprenderse de las tierras que pretenden ser desafectadas porque sirven para entrenamiento militar y son estratégicas para la defensa nacional.

El procurador general, Marco Aurelio González, también se manifestó en contra del proyecto y dijo que no se determina la cantidad de beneficiarios y la erogación, ya que no se establece la fuente de financiamiento. “No existen elementos para considerar su viabilidad. Es la última zona que tiene las FFAA para hacer entrenamientos. No debería prosperar desde un análisis técnico el proyecto”, indicó el procurador.

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) se victimizó ante sus colegas y autoridades, tras el escándalo por el intento de despojo de la finca 916 que lo salpica, al señalar que se está criminalizando la presentación de los proyectos de ley. Dijo que su pecado fue haber presentado cinco iniciativas relacionadas a desafectaciones y expropiaciones.

“Los militares y los invasores son los que arriendan cinco hectáreas para granja, venden arcilla, rollos de madera, cargas de tierras para rellenar los terrenos, y al final los parlamentarios somos los culpables”, dijo al señalar que en un lapso de cinco años se expropiaron 30 mil hectáreas por iniciativa del Senado.

Piden parar con las expropiaciones

“Vamos a parar con las expropiaciones, porque creo que hay gente que quiere hacer bien, entonces en mi caso voy a votar por el rechazo, pero no estoy a favor de la criminalización de las expropiaciones bien hechas, y de las medias verdades”, dijo Núñez.

Tanto el senador Sergio Rojas (PLRA, aliado cartista) como la senadora Esperanza Martínez (FG) anunciaron que votarán a favor de la desafectación del proyecto de ley. Indicaron que Mcal. Estigarribia tiene que crecer. Cuestionaron que ahora todas las desafectaciones tengan que parar con la finalidad de mantener a los latifundistas.

El senador Gustavo Leite (ANR, HC) indicó que no pueden seguir expropiando tierras de las Fuerzas Armadas. “Tenemos que parar la pelota y saber de dónde vamos a sacar la plata”, dijo el parlamentario.

El intendente de Mcal. Estigarribia, Víctor Avalos (Alianza), defendió el proyecto y dijo que el distrito está rodeado de tierras de militares, indígenas y de emprendimientos ganaderos. Otros representantes también señalaron que con la desafectación de 1.086 hectáreas, aún le quedaría a Defensa 39 mil hectáreas.

El ministro de Defensa planteó una contrapropuesta al municipio y a los legisladores: rechazar y archivar el proyecto y realizar una reingeniería de áreas desafectadas por decreto que no son utilizadas. Dijo que el Ministerio de Agricultura tiene 6 mil hectáreas y el Vicariato Apostólico del Pilcomayo 7631. La sesión está convocada para las 10:30.