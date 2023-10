Tacumbú: guardiacárceles decidieron no ingresar al penal

José Espínola, delegado sindical de los funcionarios y guardiacárceles de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú dijo en conversación con un medio de comunicación que decidieron no ingresar a la cárcel ante la supuesta falta de garantías.

“Los compañeros guardias entrantes hoy, se negaron a entrar por la falta de garantías dentro del penal. No van a entrar, y así estamos desde las 07:00 de la mañana hasta hoy. Hay una vigilia, ellos van a estar constantemente cumpliendo las 24 horas, pero fuera del penal, pero no van a entrar”, afirmó.

Aclaró que la situación se da solamente en Tacumbú y que en las otras cárceles está todo normal, ya que en Tacumbú fue donde se registró el motín.

Cárcel de Tacumbú: negociación con clan Rotela no funciona

Espínola indicó que no quieren entrar porque ya se negoció muchas veces con el clan Rotela y no funcionó, y desde el momento en que hubo el motín, no se llegó a un acuerdo con ellos.

“Los del ministerio hablaron, negociaron, pero sin consultar con nosotros. A nosotros hasta hoy no nos vinieron gente del Ministerio a hablar, a preguntarnos cómo estamos, si estamos comiendo, si almorzamos, si cómo salieron los compañeros, si les asistieron en la parte psicológica, nada de parte del ministerio, hasta hoy. Pero si ellos quieren que nosotros entremos adentro, no podemos entrar por los problemas que ya son de público conocimiento”, aseveró.

Precisó que no tienen amenazas y que con los internos se trabaja bien, además que hace años no se perdía el control como ocurrió esta semana, y que los problemas fueron agrandándose por no haber dado soluciones en los momentos en que se tenían que solucionar.