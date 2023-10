Piden saber la autoría intelectual de los homicidios de Pecci y Quintana

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en su última sesión presidida por Hugo Fleitas, debatió los reveladores testimonios brindados por quien la Justicia colombiana considera testigo clave en el caso del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, quien señaló la supuesta implicancia del expresidente Horacio Cartes como uno de los mandantes del crimen.

En el tramo final, algunos miembros del directorio también pidieron incluir en la resolución el pedido de esclarecer quiénes dieron la orden, durante el gobierno de Horacio Cartes, de atacar la sede del PLRA, lo que llevó al asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana en los pasillos de la sede liberal.

Ante esto, al día siguiente de dicha sesión el PLRA sentó postura contra la falta de acciones en el caso Marcelo Pecci, en un comunicado que llamativamente omitió lo relacionado al dirigente Quintana.

En el comunicado, el Partido Liberal resalta la “impecable labor” realizada por las autoridades colombianas que revelan “el profesionalismo de sus instituciones de investigación, pero sobre todo, la decidida voluntad política de las autoridades judiciales y políticas de castigar a los responsables de estos crímenes”.

En cambio, en otra parte del comunicado lamentan que pese a la cooperación ofrecida, en nuestro país surgen varias excusas y pretextos que impiden esclarecer como se originó el magnicidio.

“Nos preocupa y nos alerta la poca o tímida iniciativa del Ministerio Público en este caso, y nos espanta escuchar que se pretenda derivar todas las acciones a la Justicia colombiana bajo el pretexto de que el crimen se cometió allá y no acá”, dijeron los miembros del directorio en el documento.

Agregaron que resultaría de extrema gravedad deslizar la sospecha de impunidad ex profeso y que una investigación seria no se inicia con la apertura de una carpeta fiscal y la designación de un agente del Ministerio Público. “Ese tipo de pantomimas ya no engaña a nadie. Exigimos que los hechos investigativos signifiquen la implementación de procedimientos internacionalmente aceptados”, reza la parte final del comunicado.