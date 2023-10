Maidana reemplazará a Rivas ante el JEM y Yami Nal será su suplente

El Senado aceptó el pedido de permiso del senador cartista Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), acorralado ante las denuncias de que accedió a un título de contenido falso como abogado.

Posteriormente se realizó un prolongado e incidentado debate en que el senador Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, propuso como reemplazante a Derlis Maidana (ANR, HC). En cambio el senador Eduardo Nakayama (PLRA) propuso a Líder Amarilla (PLRA).

Por 28 votos Maidana fue electo para completar el periodo dejado por Rivas, según dijo Silvio Ovelar, titular del Senado. En cambio Líder Amarilla tuvo 12 votos y se registraron cinco ausentes.

Lea más: Video: Rivas pide permiso como representante del Senado ante el JEM

Además de los votos colorados de cartistas y abdistas, también votaron por Maidana los senadores satélites Patrick Kemper (Hagamos); Norma Aquino (Yami Nal, ex CN); Zenaida Delgado (ANR, HC, ex CN); Javier Vera “Chaqueñito” (Ex CN) y los liberocartista Dionisio Amarilla (PLRA), Noelia Cabrera (PLRA), Edgar López (PLRA), Hermelinda Alvarenga (PLRA) y

Posteriormente se eligieron a los nuevos miembros suplentes.

Suplentes del Senado ante el JEM

Posteriormente Derlis Maidana propuso a la senadora Norma Aquino “Yami Nal” (Ex Cruzada Nacional) y Ramón Retamozo (ANR) como miembros suplentes ante el JEM. Nakayama propuso a su turno a Rubén Velázquez (Yo Creo).

A la hora de la votación, Norma Aquino obtuvo 24 votos y Velázquez, 16.