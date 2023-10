Extitular de la SET insiste en “disputar” tierra a humilde poblador de Mbatoví

“Estoy tratando de interiorizarme; justamente esta mañana (ayer) he solicitado copia de todos los antecedentes, conozco el caso en general porque he recibido la visita de la señora Marta González; me ha explicado la situación se trata de un inmueble en la zona de Paraguarí” (sic), declaró a ABC el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz. Fue ante la consulta de los trámites sobre la fracción de unas 16 hectáreas que había sido adjudicada a Juan Báez Benítez, antiguo poblador de Mbatoví.

Este valioso terreno fue disputado por la extitular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) durante el gobierno de Horacio (2013-2018) ante el ente agrario. Sin embargo, este, mediante la resolución N° 4087/2022 del 29 de noviembre de 2022 lo adjudicó a favor de Báez Benítez, quien vive en el inmueble desde hace más de 25 años y cumple con los requisitos establecidos para ser beneficiario con la reforma agraria.

Un punto que llama la atención es que el titular del la entidad agraria ayer prácticamente desconoció esa disposición. Dijo que tenía que averiguar los antecedentes. “Yo tengo entendido que el inmueble en sí está hoy a nombre del Indert”, expresó.

Ruiz Díaz insistió que se enteró recién del caso cuando recibió en audiencia a González, quien insistiría con quedarse con la propiedad pese a no reunir los requisitos establecidos en el Art. 16 de la ley 1863/2002 “Qué establece el estatuto agrario”.

Así lo dispuso la resolución del Indert N° 3406/2022 del 17 de octubre de 2022.

A favor de poblador

Lo cierto es que el terreno pretendido por Marta González ya fue transferido en forma definitiva -en cumplimiento de la resolución de adjudicación- por el ente agrario a favor de Juan Báez Benítez el 9 de agosto de 2023, de acuerdo con la escritura a la que tuvo acceso nuestro diario.

El documento (cuya entrega al humilde poblador, sospechosamente, dilata el Indert) describe la venta y transferencia a favor de Juan Báez Benítez de la fracción fiscal de una superficie de 16 hectáreas con 6.463 metros cuadrados y 3.122 centímetros cuadrados, en el lugar denominado Mbatoví e individualizada con el Padrón N° 6353 del distrito de Paraguarí, Departamento de Paraguarí.

El precio total de la fracción fue establecida en G. 14.166.089, suma que el beneficiario abonó en su totalidad, según el recibo oficial del ente agrario N° 211.642, agrega la escritura firmada por Juan Báez y la expresidenta del Indert, Gail González Yaluff.

La transferencia igualmente fue refrendada por los funcionarios del Indert: Luis Alberto Reguera, director del Registro del Beneficiario, y Marcos Augusto Faraldo, jefe del Departamento de Títulos.

En Catastro ya figura Báez Benítez

Los registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC) arrojan que el propietario de las 16 hectáreas en la zona de Mbatoví (Dpto. de Paraguarí) ya es Juan Báez Benítez. Esto, tras la consulta del inmueble con Padrón N° 6353 y que el Indert transfirió a título definitivo el 9 de agosto de 2023.

El terreno en cuestión había sido inscripto a nombre del ente agrario por mandamiento de la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de Paraguarí, Nancy Cabrera. Este trámite se hizo el 5 de marzo de 2015.

La magistrada pidió la inscripción del excedente fiscal de 16 hectáreas con 6.463 metros cuadrados y 3.122 centímetros cuadrados a favor del Indert como resultado de la mensura aprobada por la Sentencia Definitiva N° 267 del 12 de noviembre de 2009 firmada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de Paraguarí, Liduvina Otazú.

La exviceministra de Tributación Marta González Ayala recurrió ante el Tribunal de Cuentas. Accionó contra la resolución N° 3406/2022 del 17 de octubre de 2022 del ente agrario y por la cual se desestimaban sus pretensiones sobre el terreno ubicado en Mbatoví porque no cumplía con los requisitos establecidos en la legislación para ser beneficiaria de la reforma agraria, de acuerdo a la disposición de la secretaría de Estado.

La audiencia de absolución de posiciones en el marco de esta acción debió ser realizada el miércoles último, pero se suspendió por disposición del tribunal.

Contra la libertad

ABC Color había publicado las denuncias de Juan Báez y su familia, quienes acudieron a la prensa ante el “acoso” que decían sentir. Por publicar el caso, González Ayala presentó una querella contra nuestro diario, caso que terminó en la absolución en primera y segunda instancias.