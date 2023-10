Senadores denuncian soborno para validar superpoder a Santiago Peña

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) indicó que hubo un caso de venta de votos en el Senado. Evitó referirse de qué proyecto se trataba, pero dijo que fue una normativa bastante “complicadita” que varias veces fue postergada.

“En Diputados era un secreto a voces, diputados que vendían su voto. Hubo un cambio de favores por una ley, no sé si fue en efectivo o por cargos”, dijo y rechazó que haya recibido el ofrecimiento.

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) especificó que el soborno fue para aprobar el proyecto de ley de endeudamiento de US$ 600 millones. “Para ese proyecto nosotros escuchamos las idas y vueltas en los pasillos y demás, para aprobar ese proyecto. Eso pasó por un tubo y nadie habló de eso”, indicó el legislador liberal.

Afirmó que con el proyecto de endeudamiento de hasta US$ 600 millones se le da un cheque en blanco al Gobierno, porque se le otorga al Ejecutivo a través del Ministerio de Economía que haga directamente lo que quiera, que se endeude con quien quiera y no sabemos a qué plazo y no sabemos cómo se va a pagar, dijo.

Cuchicheo en pasillos sobre compra de votos

Nakayama manifestó que a él no le ofrecieron (dinero), pero que escuchó que “se estaba dando eso, vi varios movimientos telúricos raros ahí, cuchicheos en los pasillos, en el baño durante la sesión, gente que se levantaba misteriosamente”, manifestó.

Acerca del soborno que pudiera registrarse en otros proyectos del Ejecutivo, como la creación del Ministerio de Economía y la fusión entre la Subsecretaría de Estado de Tributación con Aduanas, declaró: “Yo no puedo afirmar eso, pero no descartaría en lo más mínimo; de hecho hay muchas maneras de pagar, una quizás sea la más conocida como el soborno directo o sea, votame en este sentido o pago de favores”, enfatizó.

Sobre los cuchicheos mencionó: “Te dicen: ¿no te ofrecieron algo?, ¿no te fuiste a ver? Si no te ofrecieron, si no te fuiste al pasillito, de cargos no se habló, pero de dinero sí”, dijo al señalar que la tarifa era más, incluso de hasta de US$ 10.000.

Nakayama rechazó la idea de denunciar el supuesto caso de soborno ante la Fiscalía por el descrédito del Ministerio Público. Indicó que en nuestro país el sistema de justicia se encuentra en el lugar 138 de 141 países que no tienen independencia.

Añadió que la justicia se mueve por intereses oscuros donde una imputación sale en menos de 24 horas y casos graves como la compra de detergentes en la Municipalidad de Asunción quedan en la nada. Recordó la denuncia contra Horacio Cartes de los EE.UU. sobre el pago de sobornos a legisladores.