Procurador exige demoler obras en la finca 916 de Remansito

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó ayer a ABC que se presentó una demanda en el ámbito civil mediante la cual se exige la reivindicación y recuperación de la posesión para el Ministerio de Defensa de la porción de la finca 916 conocida como Jardines de Remansito (Villa Hayes). Se pide que las personas que todavía no devolvieron a la cartera estatal la fracción ocupada que la abandonen y se restituya el inmueble a su estado anterior, explicó.

El funcionario señaló que para dar cumplimiento a ese trámite solicitan la demolición de todo lo edificado a costa de los que construyeron y que en caso de ocasionar un daño o perjuicio se indemnice al Estado paraguayo.

Indicó que de los 17 ocupantes identificados a orillas del río Paraguay, seis ya entregaron las llaves y devolvieron el inmueble con todo lo edificado, al Ministerio de Defensa Nacional.

Intervención fiscal en Finca 916 de Remansito

Por otro lado, González explicó que no tomaron intervención en el procedimiento de la Fiscalía, que tuvo lugar el lunes último en la Municipalidad de Villa Hayes. Dijo que ayer solo entregaron otros documentos a la Fiscalía General del Estado (FGE), atendiendo a que es la responsable de la acción penal pública.

“Nosotros habíamos remitido toda la documentación que teníamos hasta hace quince días. Hoy (por ayer) fuimos a llevarle documentación adicional y clasificada de los ocupantes que todavía no entregaron la posesión”, comentó.

Señaló que luego de entregar la documentación clasificada se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para comentarle sobre el análisis realizado por la PGR. “También nos pusimos a disposición porque además de la documentación, la explicación fáctica con los técnicos y con el mapa ayuda muchísimo a entender todo esto, y nos pusimos a disposición de los fiscales para colaborar con la investigación”, expresó.

Resoluciones de venta de las tierras de Defensa

La comitiva del Ministerio Público, a cargo de los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia, retiró ayer tres resoluciones del año 2015 emitidas por la Municipalidad de Villa Hayes para la adjudicación y venta a título definitivo de tres lotes en la zona conocida como “Jardines de Remansito”. La Comuna incluso percibió unos G. 109 millones en forma global por ese negocio, según confirmó el lunes último el intendente actual Luis López (ANR, cartista).

Mediante las disposiciones, con números 273, 274 y 361 de 2015, la Junta Municipal de Villa Hayes, entonces presidida por el ahora diputado Rubén Roussillón (ANR, FR), autorizaba al intendente de ese momento Ricardo Núñez -hermano del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez- a suscribir las escrituras de transferencia sobre los terrenos.

Lo llamativo es que esa fracción de 131 hectáreas no pertenece a la Municipalidad sino al Ministerio de Defensa Nacional.

“No tienen valor jurídico”, afirma procurador González

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, señaló que las resoluciones emitidas por las Municipalidad de Villa Hayes, durante la gestión del exintendente y hermano de Bachi, Ricardo Núñez (ANR, cartista), para la adjudicación y venta de porciones de la finca 916 en el sector de Jardines de Remansito, no tienen valor jurídico. “Si alguien que no es no dueño no puede transferir una propiedad, eso es muy claro”, expresó.

Reiteró que los dos decretos presidenciales (2002 y 2020) por los cuales se transferían 189 hectáreas de la finca 916 del Ministerio de Defensa al Ministerio de Agricultura y Ganadería y luego al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) nunca se concretaron, por lo que la comuna villahayense no puede decir que les pertenece. Reafirmó que la porción sigue siendo del Ministerio de Defensa Nacional.

El procurador, sin embargo, declaró que el cumplimiento de los decretos está en el ámbito de la Presidencia. Ya quedaría en su campo derogar o no como también si alguna vez se concreta esta transferencia, la institución que reciba seguro determinará el destino que le quiera dar, explicó.

Por otro lado, el funcionario indicó que con la municipalidad efectivamente se acordó una mesa de trabajo. Sin embargo, desde un principio se habló de un censo para tratar de identificar a las personas que no están en la zona ribereña y buscar una alternativa para las mismas.

Dijo que la postura de recuperar los terrenos a orillas del río Paraguay se mantiene e incluso la comuna también acompañó esa iniciativa.