Otro proyecto de “Bollo” sobre loteamientos genera sospechas

El segundo proyecto en cuestión plantea modificar el artículo 245 de la Ley Orgánica Municipal, con el fin de que los intendentes municipales puedan aprobar de manera definitiva y “a sola firma” loteamientos de propiedades de una extensión menor a 2 hectáreas, puenteando a la Junta Municipal.

Lea más: Secretario de Nenecho plantea golpe al bolsillo de asuncenos con impuestazos

En tal sentido, se pretende agregar a la ley vigente un párrafo que señala cuanto sigue: “En caso de fraccionamientos de inmuebles de superficie que no alcancen dos hectáreas que no requieran contribución inmobiliaria obligatoria preceptuado en el artículo 247, solo requerirán aprobación de la Intendencia Municipal que será definitiva, no requiriendo la aprobación de la Junta Municipal, siguiendo los demás trámites pertinentes”.

Lea más: Diputado colorado anuncia “rechazo absoluto” a propuesta de dar “superpoderes” a Nenecho

El proyectista pretende justificar esta reforma de ley alegando la propia ineficiencia municipal, ya que sostiene que las personas que presentan las solicitudes de permiso “se encuentran con trámites burocráticos que hacen que sus expedientes tengan que ser remitidos a la Junta Municipal, ocasionando recarga de trabajo para el órgano legislativo” y mayor espera para los contribuyentes.

Sus únicos “aportes” en un mes

Bollo González volvió la semana pasada a ser secretario de Nenecho tras el cumplimiento del plazo de suspensión impuesto al diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), que fue apartado sin goce de sueldo por inconductas, según determinó el pleno.

En el plazo de un mes que el secretario privado de Nenecho estuvo en el cargo, no tuvo una sola intervención en las sesiones. Sin embargo, tres días antes de dejar la banca, llamativamente, presentó estos sospechosos proyectos de ley que, sugestivamente, buscan favorecer directamente a su “líder”, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.