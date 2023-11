Faltan medicamentos y atención en el Interior

Cuestionaron además que se pidan créditos para supuestamente comprar medicamentos, pero que la realidad sigue siendo otra en los centros asistenciales. Asimismo, indicaron que la burocracia hace que muchas personas sigan deambulando para acceder a una atención sanitaria digna o mueran por el camino buscando asistencia en Asunción.

Al respecto, el diputado Arturo Urbieta (ANR-HC) dijo que se necesita de mayor infraestructura en los hospitales del departamento de Concepción y pidió que se dé celeridad al proyecto del gran hospital del norte para que sus compueblanos no sigan muriendo en busca de asistencia camino a la capital del país.

“La atención en mi departamento es muy pobre, además ni caminos en buen estado tenemos para poder acceder a una atención en Asunción de manera rápida. Por eso pedimos que se haga realidad el sueño del gran hospital del norte”, puntualizó el diputado.

También cuestionaron al Instituto de Previsión de Social (IPS) que no trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Salud para poder llegar de forma más integral a sus asegurados.

“Sabemos que muchas personas que necesitan de alguna cirugía deben esperar tres meses porque faltan más camas. Es problema de gestión, no se mejora el sistema de salud porque las instituciones no coordinan”, dijo Alejandro Aguilera (ANR-FR).

En similar tenor se expresó Constancia Benítez (PLRA), quien dijo que la salud no debe tener color. “Cuando se pidió para salud, yo no dude en aprobar los millones de dólares para ver si no se mejoraba, pero seguimos con la pollada y chorizada”, dijo Benítez.