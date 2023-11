MEC detecta rosca dedicada a la falsificación de títulos

El ministro de Educación, Luis Ramírez, confirmó ayer a ABC el descubrimiento de un hecho muy grave en esa secretaría de Estado, referente a la existencia de una rosca supuestamente integrada por funcionarios de ese mismo organismo y de algunas universidades para la supuesta expedición de títulos de contenido falso. Fue luego de una investigación que se inició tras el rosario de denuncias sobre la circulación de diplomas apócrifos. “Es cierto, asimismo, nosotros estamos detrás de una investigación, justo a partir de todas estas denuncias que se hacen de títulos falsos comenzamos una investigación; incluso, a partir de denuncias anónimas, y nos encontramos con una complejidad muy grande en torno a la presentación de títulos falsos y que tienen un carácter aparentemente original”, dijo Ramírez.

También manifestó que al hacer la revisión de los distintos sistemas de seguridad, se dieron cuenta de que hay títulos que fueron fraguados. Entonces, “a partir de todos esos datos comenzamos una investigación y hemos instruido sumario a funcionarios. También estamos haciendo la denuncia respectiva en la Fiscalía para que esto siga su curso como corresponde”, manifestó.

Más de 1.000 diplomas

El ministro detalló que solamente de una universidad privada identificaron más o menos 1.000 falsificaciones, mientras que alrededor de 100 diplomas son de un instituto de formación docente que no existe y nunca existió. “Nosotros creemos que esto es apenas la punta del iceberg”, declaró.

Ramírez evitó dar nombres de las universidades e institutos. Sin embargo, nuestro diario logró acceder a documentos en los cuales están detallados algunos de los hallazgos del MEC en el marco de la evaluación para la realización de un concurso para profesores.

Uno de los informes, elaborado por la Dirección de Matriculación, Certificación Documental y Escalafón del MEC, detalla, por ejemplo, que una maestra presentó un diploma de licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica, supuestamente expedido por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA). Sin embargo, al hacer la verificación se encontró, entre otras cosas, que los datos de registro asentados en el sello del diploma no corresponden a los registros de ese departamento. No existen 951 libros de la UAA, señala la documentación de la cartera estatal.

Esta misma persona, de acuerdo al informe del MEC, dijo tener otros títulos: licenciatura en Administración de Empresas, título supuestamente expedido por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD); de Habilitación Pedagógica para egresados universitarios, que habría sido dado por el Instituto de Formación Docente (IFD) Diocesano de Capiibary, y el profesorado en Educación Escolar Básica 1º y 2º ciclos, otorgado aparentemente por la Universidad Leonardo Da Vinci.

Lo llamativo es que al realizar la verificación en el portal web de registros de títulos del MEC, esta persona figura solamente con los diplomas de Leonardo Da Vinci y el IFD, ambos supuestamente registrados en los años 2023 y 2018, respectivamente.

Diferentes carreras

El ministro de Educación confirmó que entre los primeros hallazgos se destacan títulos ligados a carreras del ámbito de la educación. “Justo cae porque nosotros estamos lanzando ahora concursos”. Sin embargo, no descartó que puedan existir diplomas falsos de otras especialidades.

“Nosotros no tenemos potestades”

El ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció que la cartera estatal solo se dedica al registro oficial de títulos y no tiene la potestad de conocer la veracidad.

“Lo que nosotros hacemos es el registro oficial entre comillas. Nosotros recibimos de la universidad el título, el certificado de estudio, la cédula de identidad del alumno y lo que hacemos es una inscripción en un registro. Nosotros no tenemos potestades de verificar la veracidad del programa del título ni del certificado de estudio. Entonces la verdad que es una cuestión muy compleja, complicada y riesgosa en el sentido de que hoy nos piden cuentas sobre títulos que nosotros no conocemos su origen, por decirlo de alguna manera”, indicó.

Ramírez señaló que para la cartera educativa es necesaria una modificación de la ley para que el MEC pueda ser el rector de toda la educación universitaria. “Nosotros lo que estamos haciendo es recepcionando de buena fe (los diplomas), pero nos damos cuenta que existe una cantidad de irregularidades en lo que estamos registrando. Entonces estamos intentando poner orden (...) haciéndolo con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha honestidad” (sic).

“Nosotros creemos que si somos certificadores tenemos que saber lo que certificamos. Somos los que damos la garantía de que está certificado un título”, declaró el ministro.

Añadió: “Nosotros tenemos que saber su origen (títulos). Entonces también estamos trabajando en una modificación de la ley para que pueda el Ministerio de Educación ser el rector de todo lo que es la educación universitaria y terciaria como para poder nosotros ser registradores, sino poder conocer todo el origen de los documentos”.

El ministro Luis Ramírez hace referencia a un proyecto de ley en el cual se pretende pedir que la presidencia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) sea para la cartera educativa.

Negocio con rubros docentes

El titular del MEC, Luis Ramírez, denunció ayer a ABC que días pasados también intervinieron en casos de venta de rubros docentes. Dijo que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público.

“Hemos hecho una investigación a través de una denuncia sobre la venta de rubros y este es otro capítulo que me gustaría en algún momento profundizar”, dijo Ramírez.

Indicó que la venta de rubros en la mayoría de los casos involucra a supervisores. “Entonces hicimos una investigación y llegamos a descubrir y denunciar ante la Fiscalía la venta de rubros por parte de una supervisora y un equipo”, expresó.

El ministro dijo que están investigando este y otros casos. Todos serán denunciados ante el Ministerio Público, reiteró.

“Hay muchos focos lastimosamente. De cosas raras o cosas que atentan contra el orden y la normalidad. Estamos nosotros recibiendo esas denuncias y actuando en consecuencia. La venta de rubros es todo un capítulo también de una muy mala costumbre” (sic).

Comentó que al maestro se le cobra para que supuestamente pueda acceder a un cargo, cosa que a veces termina no pasando y es una estafa que se hace a los maestros. Así que recomendamos a los docentes que no crean en este tipo de prácticas. No sigan creyendo a personas que puedan hoy vender o dar rubro, porque en ese sentido también estamos poniendo en orden la casa, aseguró.

Ramírez afirmó que lanzarán concursos para que todos los funcionarios, los maestros y directores provengan de ellos. Dijo que varios ocupan lugares hace mucho tiempo y no hacen concursos. Nosotros vamos a hacer porque es importante. El concurso tiene dos etapas: una para acceder a lo que le llamamos el banco de datos, que es como un banco donde están los que pueden postularse a una segunda instancia para ganar el cargo. En el segundo tramo se hace la certificación, que es la cantidad de cursos y capacitaciones que ha hecho el concursante, explicó.

Acompañan denuncia, dicen

Desde la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) indicaron estar en conocimiento de los hallazgos del MEC con respecto a los diplomas falsos. No obstante, aclararon que cada caso pasa por un control riguroso, tanto académico como legal, para determinar la veracidad del título. Afirmaron que cuando detectan falsificación también realizan su denuncia ante la Fiscalía.

Pedirán documentos al MEC y al Cones

Una vez que la Universidad Sudamericana termine de responder algunos puntos que no contestaron aún sobre Hernán David Rivas Román (ANR), quien es denunciado de ser abogado mau, el Ministerio Público estaría solicitando al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) datos acerca del proceso (tiempo) de la entrega de su certificado de abogado, entre otros. Este pedido se realizaría entre el martes y viernes.

Este lunes vence el plazo de la Universidad Sudamericana para responder qué años cursó los 10 semestres Hernán Rivas, porque en la primera remisión solo respondieron que “la carrera de Derecho duró 5 años”.

En el caso de Orlando Arévalo (ANR), actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), también se analizarán los documentos sobre su antecedente académico que remitió la Universidad Leonardo Da Vinci. La fiscala Patricia Sánchez, quien lleva adelante el caso sobre estos dos parlamentarios, ya tiene algunos elementos.

La investigación se basa en la denuncia que había presentado la fiscala Casse Giménez el 19 de octubre último, bajo el patrocinio de sus abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, por producción en distintas modalidades de títulos universitarios falsos.

Además de rendir supuestamente en días feriados, como Jueves Santo del 2011 y 2013, como así también el 15 de agosto del 2013, feriado nacional por la Fundación de Asunción, resalta que Arévalo tuvo solo 5 profesores en las 61 materias que “cursó”, presuntamente entre el 2009 y el 2014. Osvaldo Caballero Bracho, quien falleció en el 2022, Juan Clemente Bareiro y Francisco Cabello fueron algunos de sus pocos docentes.

El pastor Nery Ríos, exrector de la Universidad Leonardo Da Vinci, quien firmó el título de Orlando Arévalo, no contaba con formación en didáctica universitaria, en contravención a lo que exige la Ley Nº 4995 de Educación Superior.

Triplicó su fortuna

ABC Color hizo unas publicaciones sobre el crecimiento patrimonial de Orlando Arévalo de los últimos seis años. De G. 1.425 millones en activos pasó a tener G. 4.678 millones.

El diputado fue funcionario del MEC hasta abril de 2022 y tenía una remuneración mensual de G. 11 millones. Ahora, solo EN EFECTIVO, maneja G. 1.500 millones y sus ingresos mensuales superan G. 292 millones, de acuerdo con sus Declaraciones Juradas que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR).

Denuncian el hackeo de los datos del ente

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que tras detectar una rosca que habría operado para falsificar más de 1.000 títulos universitarios, denunciaron el hecho ante el Ministerio Público. Hablan de una filtración de los datos del ente.

“Es una cadena muy grande, que por supuesto tiene que tener sus actores dentro de la institución, por eso comenzamos una investigación interna y ya tenemos también a nuestros responsables sumariados. La semana pasada hackearon el sistema”, manifestó Luis Ramírez, titular del MEC.

Resaltó que sí hubo hackeo, se ingresó al sistema con claves originales pero en horarios absolutamente impropios, en este caso, por las noches.

“Evidentemente como todo queda registrado del movimiento pudimos notar que los movimientos se realizaron por las noches y madrugadas. Se procedía a entrar al sistema y desde allí se manipulaban las cosas”, agregó.

Ya en horas de la tarde, emitieron un comunicado para informar que realizaron la denuncia ante la Fiscalía, pero no puntualizaron ante qué unidad del Ministerio Público.

“Estamos realizando modificaciones en las nomas que buscan transparentar todo el proceso de selección para que únicamente por la vía de los concursos se puedan acceder a los rubros docentes. También proponemos las modificaciones para que el Registro Único del Estudiante (RUE) sea una herramienta de trazabilidad de los registros académicos de todos los estudiantes o egresados”, subraya el documento.

En otra parte del comunicado reitera e insta a los protagonistas de la comunidad educativa, a acercar sus denuncias de manera de profundizar el proceso de transparencia de la cartera educativa.

“Unidos vamos a lograr la formalización de todo el sistema educativo”, reza la última parte del comunicado. Tratamos de tener la versión del director jurídico del MEC, Manuel Arce, pero no tuvimos retorno.