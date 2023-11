Lo que responde “Chaqueñito” sobre su donación de supuestas menudencias descompuestas

El padre Cristóbal Acosta, párroco de la localidad de Teniente Irala Fernández, contó que el senador Javier Vera, más conocido como “Chaqueñito”, donó a su comunidad menudencias en estado de descomposición.

Indignado, el sacerdote pidió al legislador que “no juegue” con la dignidad de los niños y jóvenes. Además, comentó que por el estado de descomposición, tuvieron que tirar las menudencias.

Chaqueñito negó haber enviado productos en descomposición. También mencionó que no solo donó menudencias -que resaltó que consume, pese a su estatus de senador-, sino también carne vacuna “linda”, como carnazas.

“Jamás haría una cosa así, mandar carne podrida a mi prójimo, mucho menos a los chaqueños. Yo soy su vecino, sé lo que se pasa ahí y jamás haría una cosa así”, expresó.

Lea más: “Chaqueñito” donó menudencias en descomposición: sacerdote de comunidad pide respeto a la dignidad de la gente

Chaqueñito dice que envió carne en estado refrigerado

Comentó que sintió sorprendido por la denuncia que realizó el padre Acosta, pues manifestó que envió los productos con buena refrigeración para que ni siquiera durante el traslado puedan haber sido afectados por el calor chaqueño.

“Me sorprendió la publicación porque envié esa encomienda muy bien empaquetada con hielo, además la carne estaba congelada y son nuevas. También son menudencias, que le dicen al hígado, mondongo, corazoncito -que yo mismo consumo- y a las carnazas que no mostraron. Solamente mostraron los hígados y eso no pueden estar descompuestos, se compraron recién y estaban congelados y para que que no se descompongan le pusimos más hielo”, alegó.

Lea más: Acusaciones entre Chaqueñito y su exempleado por supuesto robo y acoso generan polémica en redes

El senador señaló que, incluso, para que la carne donada no pierda la cadena de frío “le pusimos más hielo y compramos un termo (conservadora) por G. 300.000 otra vez para mandarle así”.

Sobre el supuesto estado de descomposición de las menudencias enviadas, mencionó que “tienen nomás luego un olor normal”.

Ya no piensa ayudar a comunidad chaqueña

Chaqueñito refirió que quienes recibieron la donación pudieron haber dejado los productos sin refrigerar, lo que terminó afectando.

“No se puede descomponer la carne. Nosotros congelada pusimos en el termo y enviamos con hielo. En 5 horas llegó allá en un termo todo tapado y bien empaquetado. No sé qué habrá pasado, si abrieron todo anoche ya y dejaron abierto. Las menudencias son delicadas, yo consumo siendo senador y lo hago desde cuando era chico; hay que lavar bien, tiene nomás luego su olor normal”, dijo.

Refirió que lo ideal hubiese sido que le devolvieran la donación. Añadió que tras los reclamos del sacerdote ya no tiene intenciones de solidarizarse con el envío de este tipo de productos.

Ver: Video: apenas juró “Chaqueñito” y ya se sentó entre los cartistas

“Me sorprendió esa gente, no sé, y eso me quita las ganas ayudar a esa clase de gente. No se puede ayudar a la gente así. Por qué si no le gustó el olor del hígado no me devolvió nomás otra vez y veía la forma de mandarle dinero”, subrayó.