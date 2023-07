Video: apenas juró “Chaqueñito” y ya se sentó entre los cartistas

Javier Vera, alias “Chaqueñito”, juró como senador tras un arduo debate en el que el pleno de la Cámara discutió quién debería asumir en vez de Rafael Esquivel, alias “Mbururú”, ya que existían dos dictámenes diferentes referentes a la situación del senador electo que guarda prisión preventiva por varios casos, entre ellos, uno de abuso sexual infantil.

Finalmente, el Senado decidió convocar a “Chaqueñito”, quien ya estaba en el predio de la Cámara, por lo que inmediatamente le tomaron juramento ante el pleno.

Tras el acto protocolar de juramento, toda la bancada colorada, iniciando por Basilio “Bachi” Núñez, más algunos liberales, se acercaron a saludar al legislador recién asumido.

Javier Vera fue electo por la lista del Partido Cruzada Nacional, el cual lidera el expresidenciable Paraguayo Cubas; sin embargo, ninguno de los otros legisladores que integran la banca, ni los que la integraban, se acercaron a “Chaqueñito” para saludarlo.

“Chaqueñito”, directo a la banca de Honor Colorado

Luego de ser saludado por sus colegas tras asumir, el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar, pidió al legislador recién asumido que tome asiento en su lugar.

En los videos se ve como “Chaqueñito”, en vez de sentarse junto a sus correligionarios de Cruzada Nacional, va directo a la bancada de Honor Colorado, ocupando la primera silla libre que había.

Exigieron explicación a Chaqueñito por sentarse entre colorados

La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, reclamó a “Chaqueñito” el gesto de haberse sentado entre los colorados, exigiéndole una explicación en respeto a los más de 700.000 votos que obtuvieron.

“Independientemente a las bromas que podamos hacer, acá creo que se consumó un hecho gravísimo y realmente no sé cuál es la palabra más adecuada para utilizar, y si me permiten los colegas, yo creo que mínimamente la bancada de Cruzada Nacional, en respeto a los 700.000 votos computados que tenemos por el partido, mínimamente merecemos algún tipo de explicación de parte del compañero, hasta hace poco compañero, Javier Odilón, Chaqueñito, una señal de respeto hacia nuestro partido”, aludió Paredes.

Lo que respondió Chaqueñito tras sentarse entre colorados

El senador Javier Vera respondió a su colega y aseguró que no fue decisión suya sentarse entre los colorados, sino más bien un lugar que le designaron y afirmó que sigue siendo su compañero.

“Te respondo, señora Yolanda. A mí me asignaron sentarme acá, yo no pedí, recién, hace menos de una hora, la señora Yami Nal, estaba diciendo que yo no tengo preparación. ¿Qué yo voy a hacer al lado de una persona que me desprecia y me detesta? Estaba hablando peste de mí. ¿Querías explicación, señora Yolanda? Ya la tenés. Y sigo siendo tu compañero y, ahora, tu colega”, dijo el senador.

Beto Ovelar bromeó sobre que Bachi tiene pase de Chaqueñito

Tras haber definido que sea “Chaqueñito” el que ingrese a la Cámara en reemplazo de “Mbururú”, el presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, fue increpado, entre bromas incluso, por algunos colegas suyos para que convoque al reemplazante, a lo que respondió que él desconocía que Javier Vera estaba en el predio.

“Javier Odilón Vera debe ser convocado para su juramento en el momento que sea oportuno. Y si está hay que llamarlo. La parrecidia (risas y gritos). Yo pues no sé dónde está (entre risas y gritos, le respondieron “se te cayó tu cara” a Ovelar”). No, pero Bachi pues tiene el pase, no soy yo el dueño del pase. Senadora, el senador Núñez tiene el pase”, expresó el titular del Congreso Nacional.

Tras esto, Javier Vera apareció en el pleno para jurar como senador en reemplazo de “Mbururú” y pasó a ocupar una silla entre los colorados.