Santiago Peña sobre acción de inconstitucionalidad: “Hay que respetar el criterio jurídico”

Este viernes, durante su visita a la feria denominada Paraguay Emplea, que se desarrolla en la SND, el presidente de la República, Santiago Peña, brindó algunas declaraciones sobre la polémica designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura.

Ante la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte del doctor Enrique Kronawetter, pues argumenta que fue sacado del cargo en la Magistratura antes del cumplimiento de su periodo, Santiago Peña se limitó a decir: “Hay que respetar el criterio jurídico, lo mismo les digo, finalmente la Corte va a tener que decidir; él no es la Corte. La Sala Constitucional se expedirá”.

Eso fue todo lo que el mandatario dijo sobre el tema durante su presencia en la actividad.

“Que se encuentren la oferta y la demanda”

Luego, se refirió a su objetivo de generar 500.000 empleos. “Hoy arranca el proceso que es parte de ese programa. En vez de contratar a una consultora, las empresas podrán recurrir a la ayuda del Ministerio de Trabajo, para que se encuentren la oferta y la demanda”, señaló Peña.

“Si el lunes no cubrimos 2.800 vacancias, no me va a servir”

El Presidente remarcó que se enfoca en el empleo porque es lo que le da dignidad al ser humano.

“Anhelo que esta jornada permita que 2.800 paraguayos salgan de acá con un empleo. Sueño que las empresas reciban a estos y que estén felices de que el trabajo que se hizo de unir oferta y demanda haya sido exitoso”, indicó, antes de añadir: “Si el lunes no cubrimos 2.800 vacancias, no me va a servir. Les pido que hagan el esfuerzo de asegurarse de que se encuentren la oferta y la demanda”, insistió.

Sobre el presupuesto aprobado ayer en la Cámara Alta, dijo que queda pendiente una reunión con el ministro de Economía para analizar lineamientos.

Peña y Diesel viajarán juntos al Vaticano

Curiosamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, autoridad que debe tomar la decisión sobre el debate constitucional en torno al Consejo de la Magistratura, viajará con Santiago Peña al Vaticano.

Naturalmente, este tipo de acciones de autoridades se presta a suspicacias.

Unas 100 empresas estuvieron presentes este viernes en la feria de empleo, que atrajo la presencia de 2.800 personas en busca de un trabajo.