Hay intención de liberales de fundar un nuevo partido, revela Édgar Acosta

En el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) surgió la intención de fundar un nueva nueva nucleación de esta ideología, según mencionó el exdiputado Édgar Acosta.

Comentó que viene conversando con dirigentes liberales para intentar recuperar al PLRA. En ese sentido, indicó que si no ven posibilidades de lograrlo, no descarta acompañar la intención de fundar un nuevo partido liberal.

“Tenemos que juntarnos los que creemos que el Paraguay tiene que estar en el primer lugar, pero si dentro del partido vemos que no hay posibilidad... me han hablado actores del partido con una idea de fundar un nuevo partido liberal. No descarto, pero quiero primero luchar dentro de mi partido a ver si podemos recuperarlo para representar dignamente a los afiliados”, mencionó.

Destacó que actualmente el PLRA “no está bien”. Agregó que no solo atraviesa por problemas financieros, sino que funciona como un partido “sin ideas”, por lo que debe renovarse.

Edgar Acosta vuelve a la política

Sobre el proyecto de Alfredo Jaeggli, indicó que a su criterio no corresponde una ayuda económica con condicionamientos.

El ex senador liberal, junto a otros “millonarios”, ofreció pagar toda la deuda del PLRA, pero solo si el Directorio acepta ciertas condiciones.

Edgar Acosta anunció que volverá a operar en política, luego de haber señalado que se distanciaba, tras haber sido diputado por dos períodos.