Tras mensaje de la Iglesia, Peña define continuidad del plan de saqueo al IPS

Está en manos del presidente Santiago Peña decidir si continúa o no con la intención de impulsar el cuestionado proyecto de ley de Superintendencia de Pensiones. En la misa central de la Virgen de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela pidió que no se toquen los fondos jubilatorios de los trabajadores y advirtió a la clase política que no abusen de la confianza del pueblo.