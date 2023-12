Se aprobó “lo menos peor” dice Leite sobre superintendencia de jubilaciones

Tras la apurada media sanción de la ley crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, el senador Gustavo Leite aseguró que la sesión no fue autoritaria porque tenían la mayoría, aunque estaba integrada solo por la bancada cartista.

“Mi postura sigue siendo muy crítica hacia el Ejecutivo, porque desperdició desde el 2 mayo hasta hoy, para comunicar al pueblo lo buena que es esta ley. Esto era un arco libre, le pusimos un arquero al arco y se tuvieron en cuenta todos los puntos que la ciudadanía y senadores nos hicieron llegar como requerimientos”, indicó.

Leite también dijo que le hubiese gustado que el debate se extienda por siete meses, desde mayo, pero que si no se aprobaba hoy, eso no iba a pasar nunca. “Yo no soy quién para elegir la tortilla que voy a comer cuando hay una sola tortilla. Es menos peor tener esta ley que no tener ninguna ley”, alegó.

“El texto quedó clarísimo”, dice Leite

Leite alegó que modificaron el proyecto y “quedó clarísimo y explícito: no se van a tocar los fondos del IPS, no se pueden utilizar los fondos del IPS en ningún tipo de préstamo al Estado”.

“Yo creo que si dejábamos pasar esto no se iba a aprobar nunca, porque los grandes enemigos de la ley son quienes se están beneficiando, se están beneficiando los que manejan arbitrariamente las cajas, se están beneficiando los que llevan la plata al banco, y con esa plata de las cajas compran bonos del Tesoro”, agregó en otro momento.