Superintendencia de Jubilaciones: aprobaron ley sin definir método elección de representantes de trabajadores y jubilados

El Consejo de Seguridad Social de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones se tiene que conformar después de la promulgación de la ley, según explicó Mónica Recalde, ministra de Trabajo y vocera del Gobierno, e indicó que los jubilados y trabajadores aún deben establecer la metodología de elección de sus representantes

“Ellos discutieron durante la elaboración como iba a ser su representación, porque acá tenemos que tener en cuenta que no hay una central como en otros países, como en Uruguay, que tiene una legitimidad y que agrupa a todo el universo de los trabajadores sindicalizados, acá tenemos aproximadamente 11 centrales sindicales de los cuales 8 se sentaron con nosotros”, dijo en el programa Mesa Con Enrique Vargas Peña de ABC TV.

Agregó que el sindicalismo en Paraguay es bajísimo y que se debe discutir si los aportantes a las cajas jubilatorias van a votar por su representación, o todos los jubilados, teniendo en cuenta que, en caso de que solamente el aportante activo pueda votar, existe un alto índice de informalidad, lo que va a dejar fuera de la etapa de elección del representante a muchos trabajadores.

Recalde evadió responder si sería superintendente

Mónica Recalde, exdirectora General de Seguridad Social del MTESS, fue consultada si sería la superintendenta de Pensiones y Jubilaciones y respondió que eso todavía no está en discusión.

“Eso todavía no se discutió acá, la prioridad era que salga el proyecto, que la gente pueda comprender, que el Senado y Diputados se pueda explicar, eso no se conversó, pero la Superintendencia sí va a requerir de una persona que tenga un perfil altamente técnico con una experiencia en temas de seguridad social, de economía, finanzas, conocer el entorno sociolaboral y específicamente qué pasa en cada caja, uno tiene que empezar con ese perfil”, refirió.

Agregó que se debe tener en cuenta la terna, que de acuerdo lo que establece esta ley, la propone el Consejo de Seguridad Social.

Ministra niega quiebre en la sociedad

La ministra fue consultada sobre el quiebre existente entre los trabajadores organizados en gremios que se manifestaron contra la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, lo cual negó y aseguró que todos los sectores fueron incluidos.

“Se le invitó a todos y yo fui la responsable de las convocatorias. Se les invitó a todos los jubilados que estaban en la plaza, no pueden decir, es más, en muchas ocasiones han admitido que se han sentado con nosotros y han manifestado su propuesta por escrito, 18 representaciones de jubilados estuvieron en la mesa, de los cuales 8 firmaron el acuerdo”, aseguró.

Afirmó que el proyecto de ley no tiene dudas de legitimidad, en el sentido de que hubo muchísimos sectores que aportaron y otros que solamente buscaron deslegitimar por el solo hecho de no estar de acuerdo. “Se fueron miembros de las Comisiones (del Congreso), estuvo el senador Derlis Maidana acompañando todo el proceso de discusión del ejecutivo. -Pero Derlis es de ustedes- Por supuesto. Nosotros conversamos con muchísima gente todos los días, y la gente está de acuerdo con el tema de la Superintendencia, se quitaron muchísimas dudas durante todo este proceso, el quiebre no existe en sí”, dijo.

Ley de Superintendencia se planteó desde campaña electoral

Agregó que los temas de la seguridad social y la Superintendencia ya se sabía que como gobierno lo impulsarían desde la campaña electoral.

“No solamente tiene el mandato de cumplir con el precepto democrático, tiene un mandato de cumplir con la política y las promesas que dijo en campaña, porque para eso un gobierno asume y tiene una agenda, y esto de antemano, el tema de la seguridad social y la Superintendencia, ya sabíamos que nosotros que como gobierno lo íbamos a impulsar, quedó claro eso, no hay ninguna duda, las discusiones se vienen teniendo abiertamente no sobre artículo, sobre artículo, si sobre la necesidad, si sobre el alcance”, aseveró.

Dijo que no se recibió ninguna contrapropuesta por parte de la oposición. “Tenían ellos que plantear aparte. Por supuesto que querían debatir, nadie niega que ellos querían hacer audiencias públicas, pero esto ya estaba cerrado porque no se recibió ningún tipo de propuesta adicional, todas las cuestiones contempladas en la ley fueron subsanadas”, afirmó.

Ley de Superintendencia no tiene relación con crédito del FMI

Mónica Recalde fue consultada si es que el apuro del Gobierno en que se apruebe y promulgue la ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones tiene relación con el plazo para conseguir créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y respondió: “las recomendaciones del FMI sobre tema de regulación de pensiones no son del 2023 y nunca se tomó en cuenta, pero siempre son las mismas, incluso más antes, del 92, que se hizo primero. Esto no es una cuestión de vamos a aprobar la superintendencia para darle más beneficios con créditos, porque siempre se le da igual, ese no es el quid de la cuestión”, aseveró.

Agregó que desconoce el documento firmado por el gobierno anterior y que el proceso de la creación de la Superintendencia tiene 10 años de trabajo, por lo que era urgente. Dijo que US$ 400 millones (monto del crédito del FMI) no salvarían el quiebre de una caja.

“¿Por qué vamos a mirar un préstamo tan ínfimo, viendo que hay mucho más grande atrás de la protección de los intereses? Tenemos en juego casi US$ 4.800 millones en la caja y por US$ 400 millones vamos a apurar de la nada. A nosotros nos interesa salvaguardar esto, o si no después vamos a tener que pedir más crédito como lo hicimos en el covid”, agregó.

Presidente firmaría luego de análisis de equipo técnico, según vocera

Mónica Recalde dijo que la ley aprobada debe ser enviada desde el Congreso al Poder Ejecutivo, donde un equipo de asesores lo analizarían en un tiempo prudencial, porque tiene más de 43 artículos, aprovechando el plazo de 30 días aproximados para promulgarlo.

“Todavía no tuvimos reuniones con el equipo técnico, estuvimos conversando telefónicamente, pero va a ameritar una reunión con el ministro de economía y con la jefa de gabinete para ver cuáles son los próximos pasos, pero consideramos que pronto el presidente va a estar promulgando esta ley”, aseguró.