Nepotismo: así Retamozo justificó la presencia de sus hijos en el Estado

Renato y Emilce Retamozo, hijos del senador colorado Ramón Retamozo, ocupan cargos en la función pública en distintas instituciones, por lo que el legislador fue consultado sobre su posible injerencia.

“La ley del nepotismo habla de su artículo primero, el que está facultado para nombrar o contratar un senador, que no tiene la presidencia, o un diputado que no tiene la presidencia, no tiene facultad para nombrar y para contratar, entonces es un poco discutible esa situación, no quiero yo fundamentar con eso yo”, dijo.

Insistió en que el artículo primero de la ley de nepotismo habla claramente de que un senador tiene que ser ordenador de gastos o habilitador de gastos para que tenga la facultad para contratar o nombrar a un funcionario y se configure un caso de nepotismo en el caso de que un familiar suyo ingrese a la función pública.

Retamozo no quiere hablar de más como le pasó a Beto Ovelar

Retamozo expresó que busca ser cauto, debido a que no quiere pasar por lo mismo que pasó Silvio “Beto” Ovelar, quien al hablar sobre la contratación de su hijo Alejandro en la Cámara de Diputados fue cuestionado al afirmar que como su hijo era de un colegio top, no recibió una educación mediocre.

“Yo no tengo por qué aceptar ni rechazar, porque él es mayor de edad, Renato tiene 35 años de edad. Aparte de eso, ¿no puedo decirle no, si yo no puedo darle un trabajo o un sueldo a lo que él se merece, yo no puedo darle, entonces, si estaba sin trabajo, ¿por qué no aceptar? Acá se le está crucificando mucho a los hijos, entonces a lo mejor a muchos les molesta, y tendrán razón también, no quiero nomás hablar de más que no me pase lo que le pasó a nuestro presidente del Congreso”, dijo en conversación con Radio Ñandutí.

Agregó que Renato ingresó años atrás al Senado cuando el senador Óscar “Cachito” Salomón era presidente. En uno de los eventos en que su hijo acompañó al senador Salomón le ofreció un cargo en la institución. “Él entró como funcionario, asesor, y está. Él es funcionario del Senado de la Nación. Estaba en la bancada independiente últimamente. Él es abogado. G. 10 o 12 millones (gana)”, refirió.

Hija de Retamozo se profesionalizó en el exterior

Sobre su hija Emilce Retamozo, quien ocupa actualmente un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aseguró que la misma está en la función pública desde hace al menos 20 años.

“Emilce es una profesional de hace mucho tiempo. Ella tiene prácticamente casi 20 años en la función pública. Primeramente, había ingresado en el Poder Judicial, a nueve años de antigüedad, fue a Europa a hacer una maestría, hizo dos maestrías, y después entró al Ministerio Público cuando terminó su maestría en el exterior. Está ahí (JEM) hace 7 años y cuando estuvo como presidente Rodrigo Blanco, ellos son amigos de hace mucho tiempo atrás, me consultó a mí si no me molestaría traerle a mi hija al Jurado para que venga a ocupar un cargo de confianza justamente en la dirección de planificación”, respondió.

Agregó que justamente los cargos de confianza habilitan el ingreso de personas a la función pública sin concurso de oposición, para eso están, entonces cuando uno deja de ocupar un cargo en el que puede asignar cargos, la institución tiene la facultad para dejar sin efecto ese contrato.