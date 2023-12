Nepotismo en Paraguay: ¿qué dice la ley?

El término “nepotismo” proviene del italiano “nepotismo”, que a su vez deriva de la palabra latina “nepos”, que significa “nieto” o “sobrino”. Históricamente, este término se utilizaba para describir el favoritismo que papas y obispos mostraban al asignar puestos eclesiásticos a sus sobrinos, independientemente de sus méritos o experiencia. Con el tiempo, el concepto se ha expandido para incluir cualquier favoritismo que se muestra hacia los miembros de la familia o amigos en distintos ámbitos.

Implicancias del nepotismo

En el ambiente laboral:

El nepotismo puede socavar la moral del personal, ya que los empleados podrían sentir que el proceso de selección no se basa en el mérito. Esto puede llevar a una disminución en la motivación del equipo, ya que sienten que sus esfuerzos no son reconocidos o valorados adecuadamente. Además, puede haber un impacto en la calidad del trabajo realizado, dado que la persona favorecida puede no estar a la altura del puesto.

En la política:

Cuando el nepotismo se presenta en la política, puede conducir a un mal gobierno y a la corrupción. Los líderes políticos que practican el nepotismo a menudo colocan la lealtad sobre la competencia, lo que puede conducir a decisiones políticas ineficaces y la perpetuación de malas prácticas.

En la empresa familiar:

En las empresas familiares, el nepotismo puede ser aún más prevaleciente. Aunque esto puede asegurar la continuidad de la gestión dentro de la familia, también puede significar que miembros no calificados de la familia se coloquen en roles importantes, potencialmente poniendo en peligro la salud y el éxito del negocio.

Impacto social y económico del nepotismo

El nepotismo puede tener un efecto distorsionador en la economía y el tejido social, ya que promueve la distribución desigual de oportunidades. En lugar de construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades, el nepotismo refuerza las estructuras de poder existentes y las desigualdades sociales.

Aspectos éticos

Desde una perspectiva ética, el nepotismo es generalmente visto como una práctica injusta. Contrasta con los principios de mérito y equidad, fundamentales en sociedades libres y competitivas. Además, el nepotismo puede violar las políticas internas de organizaciones y empresas, así como las leyes de derecho laboral en ciertas jurisdicciones.

¿Qué dice la legislación paraguaya sobre el nepotismo?

En la legislación paraguaya se cuenta con una normativa que sanciona el nepotismo en el función pública. Se trata de la ley N° 5.295, vigente desde 2014.

En la ley se define como nepotismo “cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.

El artículo 2 de esta normativa señala la lista de funcionarios que “quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública”.

La lista de funcionarios impedidos a contratar dentro de su ámbito de competencia son:

El presidente y el vicepresidente de la República

Los senadores y diputados

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral

Los ministros del Poder Ejecutivo y los ministros secretarios ejecutivos de la Presidencia de la República

Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

El fiscal general del Estado

Los jueces

Los fiscales

el escribano Mayor de Gobierno, licae

El procurador general de la República

el defensor del pueblo

El defensor general

Los rectores y vicerrectores de las universidades nacionales, los decanos y vicedecanos de las universidades nacionales

Los presidentes y directores de los entes autárquicos y descentralizados,

Los gobernadores e intendentes, concejales departamentales y concejales municipales

Los directores de las entidades binacionales

Los directores de las distintas reparticiones del Estado paraguayo

Los presidentes y directores de las sociedades anónimas en donde el Estado paraguayo posea en participación acciones mayoritarias

Las organizaciones no gubernamentales que reciban aportes del Estado paraguayo a través del Presupuesto General de la Nación.

Además, la ley establece penas por nepotismo. “El que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”, reza la normativa.

Igualmente, el beneficiado con el nombramiento o contrato será castigado con la misma pena prevista para el autor. “Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente”, señala la ley.